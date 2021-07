Impactantes cifras: creció el número de sanjuaninos que buscan irse del país

Una ola migratoria se vive a nivel nacional desde 2019 y, en ese marco, San Juan no se presenta como una excepción. Es que en ese año, los pedidos de nacionalidad española realizados desde la provincia se incrementaron de 5 a 50 por semana, según publicó Nuevo Diario en un informe.

Si bien explica que durante el 2020 la demanda disminuyó por causa de la pandemia, la tendencia se mantuvo. Es que desde el Viceconsulado de España situado en el territorio local informaron que las solicitudes semanales son entre 10 y 15 en total. Acorde la publicación, la mayoría de las personas que requieren el papeleo son jóvenes cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años, con diversas profesiones.

Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, los países más elegidos por los argentinos son España y Estados Unidos, de acuerdo a la cantidad de emigrantes que se radicaron en esos lugares.

El sitio Chequeado.com indica que no existen datos -oficiales ni alternativos, nacionales ni internacionales- disponibles que permitan afirmar que desde el cambio de gobierno nacional haya aumentado significativamente la emigración. Ante la falta de información específica argentina, especialistas sostienen que la mejor manera de medir la emigración es a partir de los censos de los países receptores, pero no hay datos actualizados para el periodo que mencionó el ex presidente.

Es que Mauricio Macri manifestó: “El éxodo que lamentablemente ha habido en la Argentina en el último año y medio no se vio nunca en nuestra historia”.

"Según pudo verificar Chequeado, en la actualidad no hay datos que sustenten la afirmación que hizo el ex presidente argentino al consultar diferentes fuentes nacionales e internacionales. Por eso, lo que dijo Macri es insostenible", publicaron en el sitio y agregaron: "No hay fuentes oficiales que permitan medir la emigración argentina".