Un año después de regresar a las Malvinas, murió un ex combatiente sanjuanino

Durante las últimas horas se conoció la noticia sobre el deceso de Daniel Osvaldo Marzano, un ex combatiente sanjuanino que el año pasado (2020) había regresado a las Islas Malvinas, más precisamente a la trinchera donde pasó 72 días. Según informaron desde su entorno murió a ca de un paro cardíaco.

Manzano, que era dueño de las panaderías Príncipe pertenecía por entonces al BIM N°3 con asiento en La Plata. Su destino fue la Península de Campbell, que está justo frente al Puerto Argentino.

“Primero no tenía ganas de viajar, y después sí me dieron. Me dieron ganas porque todos los compañeros me contaban la experiencia, que nos ayuda a cerrar el círculo y un montón de cosas, entonces a ver si eso nos termina de hacer bien. De pronto, lo que me tiene más contento y motivado es el grupo que se ha formado, y las expectativas que tienen todos. Además somos todos muchachos muy unidos, que en la posguerra estuvimos unidos acá en San Juan y en las distintas agrupaciones. Tengo amigos, así que creo que vamos a pasar muy bien, vamos con las mejores perspectivas”, había expresado antes de regresar a las Islas.