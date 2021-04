¿Qué condición pone San Juan para comprar vacunas contra el coronavirus?

San Juan, tras la Nación darle luz verde a los distritos para comprar por su cuenta vacunas contra el coronavirus, inició el refuerzo de las tratativas para adquirirlas, a sabiendas que escasean en el mundo. Y este viernes se conoció que la Provincia prioriza el plazo de entrega sobre el costo, ya que la prioridad es tenerlas lo antes posible más que el precio.

Así lo describió el asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, en diálogo con Radio Colón.

"Lo que hay que priorizar es la entrega y no el precio, porque por ahí yo consigo una vacuna que podría tener un costo un poco más barato pero me la entregan en diciembre de 2021, no nos estaría sirviendo. Y sí puede servirnos una vacuna que por ahí es un poco más cara pero llega en un mes o 20 o 45 días, esas son las instrucciones que nos ha dado el gobernador y estamos trabajando en ese sentido", aseguró.