Las mejores fotos de cómo se vio la Luna Rosa en San Juan y en el mundo

Este martes el atardecer regaló una postal inigualable, con la aparición de la llamada Luna Rosa, uno de los fenómenos celestes más espectaculares y más esperados del año.

La también llamada Superluna refiere a este cuerpo celeste cuando parece ser más grande de lo habitual. Ese efecto se da porque en ese momento se produce el máximo acercamiento entre la Tierra y su satélite natural, fenómeno llamado perigeo. Así, las personas pudieron percibir un ligero aumento del tamaño en la forma en la que se ve la luna, lo que no quiere decir que crezca, sino que, al estar tan cerca de la Tierra, se ve de mayor tamaño.

Esta inusual situación ofreció a fotógrafos sanjuaninos y del mundo impresionantes imágenes con el disco enorme brillando como nunca en la ciudad y en el campo, que fueron tomadas anoche con luna llena al 100% y en las noches anteriores donde ya se veía la grandiosidad y belleza lunar, como las que se ven a continuación.

ASÍ SE VIO LA SUPERLUNA EN SAN JUAN:

Foto: Nicolás Agüero

Foto: Sandra Suarez

Foto: Javier Baragaño

Foto: Andrés Jones

Foto: Lucho Alcucero

Foto: Andrés Jones

Foto: Roberto Ruiz

Foto: Roberto Ruiz

Foto: Lautaro Bernard

Foto: Jorge Cabrera

LAS FOTOS DE LA LUNA EN EL MUNDO:

Una gaviota vuela mientras la luna llena de abril, llamada Super Pink Moon, se pone el 27 de abril de 2021 en Lorient, en el oeste de Francia (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

El crucero Carnival Vista navega durante una Luna Llena Super Rosa en Miami Beach, el 26 de abril de 2021 (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) La luna llena se eleva sobre la Torre Eiffel en París, el 26 de abril de 2021 (Photo by Martin BUREAU / AFP) La luna llena de abril, llamada Super Pink Moon, se eleva sobre el horizonte de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 26 de abril de 2021 (Photo by Angela Weiss / AFP) La "Super Luna Rosa" llena se ve sobre el barrio de Petare en Caracas, el 26 de abril de 2021 (Photo by Federico Parra / AFP)

Una luna llena super rosa se ve de fondo mientras la gente se relaja en la playa de Miami Beach, el 26 de abril de 2021.(Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) La super luna llena se levanta en el cielo de La Habana, en Cuba, el 26 de abril 26, 2021 (Photo by YAMIL LAGE / AFP) La luna llena se muestra detrás del Monumento a los Héroes de la Primera Guerra Mundial en la colina Poklonnaya en Moscú a principios del 26 de abril de 2021. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

La silueta de un avión se ve frente a la luna en Moscú, el 26 de abril de 2021 (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)