¿Qué pasará en la Justicia con el sanjuanino que pretende evitar el aborto de su hijo?

Después de que el caso del sanjuanino que pretende evitar el aborto de su pareja saliera a la luz y pusiera el debate social otra vez sobre la mesa, como ya lo había adelantado él mismo en los medios, sus abogados realizaron una presentación formal en el Primer Juzgado de Familia, con la idea de frenar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Así lo informó la letrada que lo representa Lorena Lobos, quien explicó que solicitaron una medida cautelar de protección del embarazo y sobre ello tendrá que intervenir la jueza Marianela López. El fundamento legal que utilizan para impedir el aborto legal es la "contraposición de los derechos y la inequidad de ellos".

Concretamente, la mujer embarazada -cuya identidad no trascendió- ya pidió que se le llevara adelante la práctica que fue aprobada el 30 de diciembre de 2020 y que tiene vigencia en todo el territorio nacional el 22 de enero de este año. Aproximadamente, tiene unas 12 semanas de gestación y le quedarían dos semanas más para realizarse el aborto, pues hasta la semana 14 está habilitado.

Tras la presentación en la Justicia Civil, el padre que llevó la disputa al plano judicial -identificado como Franco- y sus abogados esperan que la jueza Marianela López se expida en los próximos días, "por la urgencia que presenta el caso".

Sus argumentos son que hay derechos vulnerados, como el derecho a la vida, a nacer, a la igualdad y a ejercer su responsabilidad y obligación parental. "El pedido es de protección del embarazo, ya que el progenitor quiere cumplir con su responsabilidad. Es por ello que esperamos que se aplique el derecho. Además la demora representa un peligro", indicó Lobos.

Entre las posibilidades, en estas instancias, fuentes allegadas comentaron que dos cosas podrían pasar. Podría suceder que la magistrado no de lugar al pedido y el tema quede en la nada, o bien que intervenga con una medida en particular. En caso de que se oficie una acción, se sentaría un precedente en la provincia.

Según dos expertas en el tema que fueron consultadas por este medio, no habría fundamento legal para evitar el aborto. La abogada Sandra Gutiérrez indicó que "en el derecho siempre vas a encontrar una postura para reclamar, pero hoy por hoy que tenemos una Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito... se ha hecho hincapié en la decisión de la mujer, por lo tanto ella no está obligada a continuar con el embarazo si no lo desea". Por otra parte, la Dra. Guadalupe Illanes sostuvo que "desde que está la ley hasta las 14 semanas tiene la decisión la mujer recién pasadas las 14 semanas ahí podríamos empezar a hablar".

Pese a las protestas, el aborto legal tiene vigencia en San Juan

El lunes último, la Justicia Federal de San Juan rechazó el pedido de amparo presentado por la Asociación Abogados por la Vida para que no se aplicara la ley. El argumento fue que "no aparece prudente que un magistrado del Poder Judicial de la Nación suspenda la validez y aplicación, en todo el país, de una Ley vigente".

En enero pasado, la Asociación había presentado el pedido de amparo contra dicha ley promulgada recientemente. Allí fundamentaron el pedido aludiendo al artículo 19 del Nuevo Código Civil Argentino que establece que "la existencia de la persona humana comienza con la concepción".