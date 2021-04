`¿No vino el pata de lana?´: un polémico grupo de escraches de Facebook es furor en San Juan

Es sabido que en las redes sociales muchas veces las personas comparten su vida diaria y publican situaciones en las que no encuentran alguna solución. O creen que con "un escrache" público "alertan" a otros sobre determinados episodios.

En este sentido hay un grupo de Facebook sanjuanino que está siendo furor. "Escraches San Juan" es un grupo público, que actualmente cuenta con 5 mil miembros y que fue creado el 17 de enero del 2020.

En la información del grupo dice TEXTUAL: "Arto de que en tu grupo de compraventa la escrachen a Doña Pocha? te estafó la vieja de las semitas? no le puso el chicharron? no vino el pata de lana? te querés quejar de un político? no tenes amigos y querés subir un meme pelotudo para que te re puteen? TENEMOS LA SOLUCIÓN!!! Llego ESCRACHES SAN JUAN descarga tu irá con ese hijo de p*** a que algo te debe y no rompa las bolas en los grupos de compra venta, Gracias".

En la descripción del grupo figura que "cualquier persona puede ver quién pertenece al grupo y lo que se publica", "cualquier persona puede encontrar este grupo".

La gente sube denuncias públicas, imágenes, situaciones que les pasaron vinculadas a deudas. Y comienza el compartir o comentar.

Estos son algunos de los polémicos escraches y denuncias públicas más recientes que figuran en la página:

