Hay multas por falta de frecuencias de colectivos y empresarios dicen que no tienen micros ni choferes

Micros atestados de gente cuando deben ir con no más de 10 pasajeros parados, cúmulos de personas en las paradas, ventanillas cerradas, entre otras situaciones pusieron en la mira al sistema de transporte público de pasajeros en San Juan, donde hay problemas para hacer cumplir los protocolos antipandemia. Sobre todo, el dilema se da en horarios pico y los empresarios aducen que no tienen colectivos preparados para salir a la calle y que tienen muchos choferes aislados por el coronavirus.

Por la falta de unidades, lo que se entiende oficialmente como un principio de solución al problema, Tránsito y Transporte ya aplicó al menos 5 multas a empresas sanjuaninas, según dijo el titular de la repartición, Jorge Armendáriz, a Diario de Cuyo.

Por su parte, desde ATAP que nuclea a los propietarios, Ricardo Salvá puso en duda los incumplimientos: "habría que relevar en las empresas si están trabajando con las líneas que tienen que trabajar, a mi me consta que sí".

El empresario analizó, en diálogo con AM1020 que "haría falta más unidades para cumplir protocolos, para que no vayan mas de 10 personas paradas. San Juan tiene alrededor de 500 colectivos que presentan diariamente el servicio, con los que cuentan las empresas. Cuando se presenta una situación excepcional como la pandemia debieran incorporarse unidades para viajar con distanciamiento y esas unidades no están".

Según Salvá "las empresas trajeron unidades y están para la Red Tulum pero no están alistadas, no tienen validadores SUBE y de 1.500 trabajadores en San Juan hay mas de 200 entre exceptuados y contagiados. Estos dos temas, falta de unidades y falta de personal influyen en que no se pueda cumplir el protocolo".