Ante el caso de un padre sanjuanino que quiere evitar un aborto de 12 semanas, ¿tiene fundamento legal?

Este miércoles se conoció el caso de un sanjuanino que busca torcer la decisión de su pareja de interrumpir un embarazo de 12 semanas. La elección de la chica es totalmente legal por la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que indica que el aborto es de acceso libre hasta la semana 14 de gestación. Pero el asunto despertó un viejo debate en la sociedad y es saber ¿cuál es el rol que tiene el padre en la interrupción del embarazo?

En la entrevista que brindó el joven en Radio Am 1020 dijo que "ya he presentado todo lo que tengo a la Justicia, ahora espero que por favor entiendan que sólo quiero darle la posibilidad de vivir a mi hijo". Pero desde el punto de vista legal la situación es más compleja, ya que se trata de un nuevo marco normativo en el Código Penal Argentino, donde ya no castiga a las mujeres que decidan suspender su embarazo dentro de los límites antes mencionados.

Al respecto la abogada Sandra Gutiérrez (MP 3992) opinó que "en el derecho siempre vas a encontrar una postura para reclamar, pero hoy por hoy que tenemos una Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito la situación es otra donde se ha hecho un hincapié en la decisión de la mujer, por lo tanto ella no está obligada a continuar con el embarazo si no lo desea". Y agregó que "la mujer hoy en Argentina está protegida si están dentro de las semanas donde se puede abortar. Ella decide sobre su cuerpo y si el varón realmente desea ser padre debe ser expresado a la mujer antes de tener relaciones. Debe estar charlado y comentado entre ambos, sino pareciera que todo es culpa de la mujer".

Por otra parte, Gutiérrez contó que "he recibido varias consultas en el tema de la interrupción del embarazo de mujeres, hay mucho temor porque hay poco conocimiento y una persecución a las mujeres que quieren abortar".

Otra de las abogadas que analizó lo sucedido fue la Dra. Guadalupe Illanes (MP 4388). La misma sostuvo que "desde que está la ley hasta las 14 semanas tiene la decisión la mujer recién pasadas las 14 semanas ahí podríamos empezar a hablar". Y explicó que "ahora la mujer tiene total arbitrio sobre su cuerpo y lo que puede llegar a hacer el varón es nada. No la puede obligar a que tenga el bebé para que después se lo dé a él y solo puede tratar de convencerla, pero no la puede obligar ni acosar a que interrumpa el embarazo".

Por otra parte Illanes sostuvo que "esto va a traer un montón de debate con respecto al problema de la paternidad. En dicho caso la paternidad entraría a tener un rol importante una vez que la madre manifestó su derecho de querer ser madre, antes no. El no tiene herramientas para que la mujer interrumpa su decisión y en líneas generales nadie puede obligar a nadie a quedar embarazada".