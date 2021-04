¡Ojo con la venta online!: la ingeniosa maniobra con la que intentaron estafar a una sanjuanina

Una sanjuanina casi fue víctima de una ingeniosa estafa, cuando intentaba vender por internet una máquina de coser.

Según contó en su cuenta de Facebook, el pasado 13 de abril recibió un mensaje de una persona interesada en el artículo que ella vendía. El supuesto comprador le pidió fotos y le preguntó si le podía llamar.

La mujer accedió al llamado y ahí fue cuando el estafador le dijo que no le iba a pagar en efectivo, que prefería hacerle una transferencia bancaria para que le reservara la máquina de coser y que después veían como hacían para que se la entregaba.

“Eso me llamó la atención. Termino la llamada y le paso los datos de mi cuenta a lo que él me envía la imagen de una transferencia DEBIN. Yo sin estar segura que tipo de transacción era le digo q cuando se me acredite le aviso a lo que él me dice que luego me llama. Inmediatamente comienzo a investigar de que se trata este tipo de transferencia. ¡Es una operación donde se genera como una orden de pago! Figuran los datos de ambas cuentas, pero quien la debe generar es quien va a cobrar y no quien tiene que pagar. Entonces si yo a través de mi home banking aceptaba esta orden DEBIN se me debitaba de mi cuenta ese dinero y se le enviaba a su cuenta. ¡AHÍ ESTÁ LA ESTAFA!", explicó Mariana Gerez.

Para asegurarse de que su víctima cayera en su trampa, el estafador volvió a llamar a la joven para explicarle el "paso a paso" para aceptar la orden y, en medio de la conversación, Mariana le preguntó de qué parte de San Juan era a lo que le respondió "de Oberá".

"En ese momento le comienzo a decir una catarata de insultos. Y me dice que no me enoje y cuelga. ¡Yo me di cuenta, pero tampoco sabía que era un DEBIN y quizás si no me ponía a investigar caía en la trampa! ¡Hago público esto para alertar sobre esta manera de estafa! ¡Yo no la sabía, pero busqué otras estafas con DENIN y resulta que es una nueva manera de cagar a la gente! ¡ESPERO QUE SIRVA!", finalizó.

Como si fuera poco, luego de colgar, el estafador le mandó un mensaje a su víctima y le puso: "No te enojés princesa, perdón. Ahora te bloqueo para no molestarte".