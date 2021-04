Alberto habló sobre los niños con discapacidad y generó repudio, ¿y en San Juan qué dicen?

“Todo este tiempo he hablado con maestras de escuela de chicos con capacidades diferentes, de lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”, manifestó el presidente Alberto Fernandez en una entrevista con Radio 10, donde amplió las razones para explicar, entre otras decisiones anunciadas el miércoles, la suspensión de las clases presenciales en las escuelas a partir del lunes 18 y hasta el 30 de abril.

Y si bien las declaraciones fueron en ese contexto, inmediatamente el repudio no tardó en instalarse y la primera organización en pegar el grito en el cielo fue la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) que publicó un duro comunicado manifestando su rechazo a los dichos del presidente. "La expresión correcta es personas con discapacidad", comenzaron explicando desde ASDRA y agregaron que "las personas con discapacidad de todo el mundo, como el resto de la población, han comprendido a través de ayudas y apoyos (principalmente brindados por las familias) y han tenido que adaptarse a las medidas necesarias ante la actual situación de pandemia", afirman desde la asociación y luego sentencian: "Expresar 'que no entienden la dimensión del problema sanitario' es un claro acto de discriminación".

En San Juan también fueron críticos, pero pusieron paños fríos al debate. Desde la organización civil sin fines de lucro, ARID, que trabaja en conjunto con otras organizaciones en la promoción de la inclusión, opinaron que las palabras utilizadas por Alberto "no tuvo intenciones de hacer daño, pero si estuvieron muy mal", en palabras de Gabriela Galdeano, a cargo de la ONG. Y argumentó que "hay mucha gente que emplea mal los términos y no creo que el presidente lo hiciera con una intención de dañar, pero estuvo muy mal. Los grandes líderes nuestros deben actualizarse con los nuevos paradigmas. No estamos en la postura de criticar, pero si llamar a la reflexión".

Los dichos del presidente causaron tanto revuelo porque en este último tiempo desde las organizaciones que luchan por la inclusión vienen reclamando para ser agregados en el plan de vacunación contra el coronavirus, pero al no haber respuestas oficiales, las palabras utilizadas "terminaron de colmar el vaso", en palabras de Galdeano. Además la mujer explicó que "los chicos si entienden, cuesta pero entienden. Por otro lado hay muchísimas personas que no tienen una discapacidad y no dimensionan lo que viene pasando con los contagios y hacen fiestas clandestinas y demás".

La opinión de Galdeano va en la misma línea de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, que solicitó que "escuchen los reclamos del colectivo de las personas con discapacidad para que sean incluidas dentro del Plan Nacional de Vacunación (con especial atención a aquellas que son de riesgo) y se garanticen sus prestaciones básicas que hoy peligran por falta de actualización del Nomenclador".