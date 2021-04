Este jueves, el referente del deporte y funcionario de Chimbas, Gerardo Pintos, contrajo coronavirus. Así lo comunicó el municipio.

Pintos es conocido por su pasado como futbolista. Es ex jugador de Desamparados, ex jugador de Del bono, ex Director Técnico de Del Bono.

Actualmente se desempeña como Director de seguridad de la Municipalidad de Chimbas.