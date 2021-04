Funerarios sanjuaninos reclaman ser vacunados y desde Salud Pública fueron contundentes

En San Juan los trabajadores de cementerios, cocherías y crematorios se sumaron al reclamo nacional para recibir la vacuna contra el coronavirus. Aseguran que, pese a ser considerados esenciales desde el inicio de la pandemia debido a su rol, de momento no integran ninguno de los grupos priorizados para inmunizarse. Edgardo Maffu, dueño de una de las cocherías de mayor presencia en la provincia, habló con este diario y dijo que "nosotros venimos desde el primer día trabajando con el manejo de cadáveres que en varios casos murieron por Covid-19, por eso necesitamos de manera urgente recibir la vacuna para que el sistema funerario no colapse, como ya se ha visto en otras partes del mundo". Y agregó que "de momento no habrá medidas, muchos menos del sector empresarial, pero también es cierto que no siempre falta algún gremialista que viene y prende el fósforo para que se arme un problema".

En Buenos Aires, Salvador Valente, secretario gremial del Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios de la República Argentina (SOECRA) ya advirtió que de no recibir dosis, avanzarán con “acciones directas” para reclamar. Y si bien en San Juan no existen oficinas de SOECRA, desde el sector temen que se pueda producir un reclamo con cese laboral a nivel país.

”Cuando hay fallecidos nos llaman urgentes desde las morgues o los hospitales y a esta altura estamos muy al límite de contagiarnos constantemente en cualquier lado, porque si bien nosotros venimos trabajando con un protocolo, lo cierto es que a esta altura uno se puede contagiar en la calle o en cualquier lado”, sostuvo Maffu. Y finalizó diciendo que "en Salud Pública hemos hablado, pero de momento no hemos tenido una respuesta concreta".

Las conversaciones existieron efectivamente y desde el Ministerio de Salud aseguraron que el sector funerario será contemplado en las próximas inoculaciones a realizarse, pero hicieron varias salvedades. El subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo, afirmó a este diario que "está previsto que empiece a muy corto plazo la vacunación de ese sector, pero será solo para los que tienen mayores riesgos de exposición y factor de riesgo". Y agregó que "para los empleados que trabajen de administrativos o aquellos que ocupen cargos gerenciales y otros no se les dará la vacuna de momento porque trabajan como cualquier persona del sector público. El riesgo de contagiarse efectivamente está, pero primero tienen que entrar los que trabajan con los cuerpos y el resto deberá esperar como todos".

Si no hay mayores imprevistos, el proceso de vacunación para el sector funerario que trabaja con fallecidos comenzaría desde la semana que viene cuando Nación habilite nuevas dosis.