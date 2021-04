El dilema de aplicar cuidados en los colectivos sanjuaninos

En la provincia todavía se puede apreciar un cierto relajamiento ante la segunda ola de coronavirus que está afectando al país, teniendo como último reporte nacional 27.000 contagios.

En diferentes sectores se ha visto la falta de protocolos, pero en la que se ha visto mayor queja del ciudadano es en los colectivos sanjuanino, donde se supera la cantidad de personas que pueden ir en el interior o que no se abren las ventanas.

Ante esta situación y con un ejemplo de una queja de un oyente de Estación Claridad, el vicegobernador Roberto Gattoni expresó que se intensificarán los controles para respetar los protocolos en los colectivos. “En esta situación hay diferentes responsables: la del colectivero porque permitió subir a más personas de las permitidas y la gente que no abre las ventanillas”, expresó.

Ante la situación que en varias ocasiones se presenta de que no se abren las ventanas por las condiciones climáticas o por simple comodidad, el funcionario dijo: “Las ventanas las puede abrir cualquiera, no hace falta que alguien diga si se puede o no. Tiene que haber responsabilidad ciudadana, todos tienen derecho”.

Desde Gobierno dieron a conocer que se están realizando diferentes operativos para el control de ventanillas abiertas. Según lo que dicen los colectiveros, las unidades salen de la empresa con las ventanillas abiertas, pero que son los usuarios las que la cierran.

Efectivos trabajando en el operativo ventanas abiertas en los colectivos.

Un lector de Tiempo de San Juan se quejó de lo que pasa en un colectivo en el que se traslada y compartió dos videos de las situaciones que tuvo que vivir en días diferentes:

Un estudio hecho por dos científicos del CONICET muestra en videos cómo el virus se propaga con dos situaciones que son normales en el interior de un colectivo: si una persona estornuda o si habla por un minuto. Mirá los videos:

Si quieres leer el estudio completo de los científicos santafesinos Damián Ramajo y Santiago Corzo, haz click AQUÍ.