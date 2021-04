A 20 años de la muerte de Joey: el recuerdo de uno de Los Ramones tocando en San Juan

Un 15 de abril del 2001, recostado en una camilla del Hospital Presbiteriano de New York y escuchando su canción favorita de U2, “In a Little While”, el legendario líder de Los Ramones, Joey Ramone, perdía la lucha contra un linfoma que lo aquejaba hace años. 13 años después, uno de los miembros de esta banda de invaluable importancia para el rock, pioneros del género punk, visitó San Juan, se quedó en el Hotel Provincial, y tocó en Concepción. Se trata de Marky Ramone, el baterista.

Fue una breve, pero significativa visita, gracias a la productora Indios en Torino. El punk rocker llegó el 9 de noviembre de 2014, luego de haber tocado en Mendoza. Se instaló en el Gran Hotel Provincial y temprano ese día se dirigió a Complejo Style (ex boliche Russia), en Concepción.

A sus 61 años (hoy tiene 68) dio un increíble show para las apenas 650 espectadores de lujo que asistieron, tocando 36 canciones con su banda Marky Ramone’s Blitzkrieg.

Humildemente escuchó a las bandas soporte Alerta Rojo, Fantasma Negro y Los Mentirosos y a las 21.15 en punto comenzó su show.

Deleitó con temas inolvidables como "What a wonderful world”, Blitzkrieg bop”, y otros clásicos como "Rock & roll high school", "I wanna be well", "Sheena", "I don't want you", "Do you wanna dance”.

Joey y Marky Ramone

Marky reemplazó a Tommy Ramone en la batería de la banda que entró al Rock & Roll Hall of Fame en el 2002, después de que este se retirara en 1978. Tommy fue junto a Johnny Ramone, Dee Dee Ramone y Joey Ramone, uno de los miembros fundadores de la banda. Marky es el último miembro vivo de Los Ramones y tocó punk rock en San Juan, dejando una marca eterna en la historia del rock provincial.