Qué dice el IPV sobre los barrios que no se pueden escriturar en San Juan

En la mañana de este martes, el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan (IPV) Marcelo Yornet, respondió ante las cámaras de Canal 13 San Juan para el programa Banda Ancha, una serie de reclamos que se hicieron por parte de los vecinos del Bª Frondizi, uno de los más tradicionales de Capital, ya que se encuentran ante un grave panorama con respecto a las escrituras de sus viviendas.

El reclamo surge porque estos vecinos se encuentran imposibilitados de escriturar sus casas que están construidas sobre un terreno que no pertenece al IPV, ya que forman parte de una mutual que ya no existe o no se encuentra reglamentada, por lo que el vacío legal no permite realizar la trasferencia de dichos terrenos al IPV sin un certificado de final de obra por parte de la empresa que lo construyó.

Marcelo Yornet para Canal 13

Por su parte, Yornet explicó que: “Estamos trabajando en una Ley que pueda ayudarnos a poder hacer los trámites mucho más agiles en el sentido de que todas esas situaciones, de esos barrios que están en iguales condiciones que el Bº Frondizi, puedan transferir el terreno al IPV para así poder hacer las escrituras”.

También explicó porqué surge este inconveniente a partir de las irregularidades que los exceden: “Para poder hacer esa transferencia, la AFIP pide el CUIT a las mutuales y para poder darles el CUIT necesita la representación de las autoridades, los balances, al no existir esta situación, no se puede dar el CUIT por lo tanto, no se puede hacer el traspaso al IPV de esos terrenos generales”.

Por otra parte, el IPV reconoce que no es el único barrio en San Juan con este tipo de inconvenientes “estamos preocupados y ocupados con este tema, lo que pasa es que hay situaciones administrativas que no nos permiten avanzar.”

“Estamos trabajando con la Diputada Ramella, con el Ministerio de Obras y Servicios, en base a una Ley que ya se estaba elaborando en proyecto, ella lo ha tomado y ha seguido trabajando en esto y esperamos que se trate pronto en sesiones para poder ir trabajando con eso”

Cabe destacar que este trámite puede hacerse por otra vía además de la que reclaman los vecinos y es por intermedio de la Dirección de Regularización Dominal de Gobierno, a lo que Yornet aclaraba en dicha entrevista que “ Lo que pasa es que hay un tema en cuanto al al precio de la escritura, el convenio que se hizo en cuanto a esa escritura, no es que no se puede hacer, lo que pasa es que es otro camino, pero implica otro gasto y entonces la gente defiende su postura”.