Los sanjuaninos, contundentes sobre la continuidad del IFE: ¿se debe o no volver a pagar?

Luego de que el presidente Alberto Fernández asegurara que "no descarta" el pago de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Ante esto, Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores si estaban de acuerdo o no con la continuidad del IFE y éstas fueron sus respuestas.

Del relevamiento participaron 3864 personas, de las cuales el 49% votó por la opción que el Gobierno Nacional debería volver a pagar el bono de ANSES.

De ese porcentaje, el 21% coincidió en que deberían recibir la ayuda del Estado la misma cantidad de personas que en el 2020, el 16% optaron por la opción que debería ser pagado, pero a los sectores más vulnerables, mientras que el 12% señaló debería volver, pero acompañado de otras medidas sociales.

Por otro lado, el 46% de los votantes se inclinaron por opinar que no se debería volver a pagar porque "no es necesario", mientras que el 6% restantes manifestaron "no saber" si se debería o no volver a pagar.