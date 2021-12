Experiencias de ayer y de hoy: sanjuaninas que abortaron cuentan cuánto cambió la realidad con la IVE

La Cámara de Senadores aprobó el 30 de diciembre del 2020 la legalización de la interrupción del embarazo. En el 2018 hubo un primer intento, pero el proyecto se quedó solo con la media sanción de Diputados. Los testimonios de dos sanjuaninas que abortaron en condiciones diferentes: una en la clandestinidad y la otra, bajo el amparo del derecho.

Romina –el nombre es ficticio- decidió interrumpir su embarazo en el 2018. Ella ya tenía un hijo, estaba en pareja desde hacía muy poco tiempo y según contó, cuando se enteró que estaba embarazada tuvo muy claro que quería abortar porque deseaba que su vida siguiera sin cambios, “tal como estaba”.

La Ley 27.610 garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito en todo el país y en todo el sistema de salud. -Voluntario: hasta la semana 14 de gestación inclusive (14 semanas y 6 días). Nadie puede exigirte motivos, ni cuestionarte ni dilatar tu atención. -Por Causales: desde la semana 15 de gestación, si el embarazo pone en riesgo tu salud o tu vida, o es resultado de una violación.

Ante la imposibilidad de ir a una clínica o al hospital, Romina decidió pedir asistencia a Las Hilarias. “Estaba muy segura de que no quería volver a gestar ni ser madre de nuevo en ese momento. Me comuniqué con ellas por Instagram, me dijeron que llame al número de la línea que aparece en las redes sociales. Llamé de ahí en más todo fue acompañamiento puro”, recordó.

Con la ley aprobada, la interrupción del embarazo cambió. Las gestantes que deciden abortar son amparadas por el sistema de salud, si algo no sale como estaba previsto son médicos los que abordan los casos y no hay necesidad de ocultar la verdad para evitar ser denunciada judicialmente, como pasaba antes.

¿Quiénes pueden solicitar un aborto? Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que así lo deseen, tengan más o menos de 18 años. Tu edad o una condición de discapacidad no pueden ser un impedimento para el acceso.

María –el nombre es ficticio- abortó en noviembre pasado. Tiene 4 hijos y la noticia de una quinta gestación la sorprendió porque estaba en plena menopausia. “Tengo 48 años, mis hijos van a la facultad. Nunca pensé en la posibilidad de continuar el embarazo”, indicó. Cuando tomó la decisión, llamó al 0-800-222-3444, en esta línea telefónica la asistieron y le dieron información del centro de salud en donde iba a ser atendida por un médico.

“Por WhatsApp el médico se presentó, me hizo saber que era por la solicitud para interrumpir el embarazo y pautamos una consulta médica. Me pidieron unos datos, luego concurrí al consultorio y se determinó que el método correcto para mí era la ingesta de misoprostol. No tuve miedo en ningún momento”, contó María.

La contención para Romina vino de las socorristas y de sus amigas, que supieron desde el primer momento que iba a interrumpir la gestación. El procedimiento le llevó unos días. Romi recordó cómo fue el paso a paso del procedimiento: “El malestar comienza cuando ingresa el misoprostol al cuerpo y el útero empieza a contraerse para expulsar. Esas son las horas en las que puede ser un trámite para algunas, y para otras un verdadero parto. Depende de cada cuerpo. Mi experiencia fue "promedio" diría. Duró algunas horas, no tuve fiebre, solo algún malestar estomacal y las molestias típicas de las contracciones uterinas. Sentí un alivio muy grande cuando pasó, ese era mi objetivo. Dejar de estar embarazada”.

-¿Puedo abortar si tengo menos de 18 años? Sí. -Si tenés 16 años o más: La legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. No se requiere la asistencia de ninguna otra persona para que accedas al derecho al aborto. Podés firmar o dar el consentimiento informado o firmar la declaración jurada requerida en caso de causal violación. -Si tenés entre 13 y 15 años: Si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para tu vida o tu salud, podés brindar tu consentimiento en forma autónoma. Si debe utilizarse para la práctica un procedimiento que implique un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia de un referente socioafectivo. -Si tenés menos de 13 años: Tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia de un referente socioafectivo.

María inició el procedimiento con asistencia médica. “La profesional que me atendió estuvo muy cerca, sobre todo porque soy una mujer mayor. Después de tomar las pastillas, estuve bien, no sentí dolor, pero sí un deseo muy fuerte de comer cosas frescas. Tuve otra consulta a los días para verificar que todo había salido en orden y así fue. Por fin pude seguir con mi vida”, narró la mujer de 48 años.

Para Romina, el después fue físicamente extraño. “Es típico seguir expulsando por varios días, había que controlar no tener fiebre ni ningún síntoma de infección, y a partir de la semana una ecografía para asegurarme que todo estuviera ok”, detalló.

Lo que vino después para Romi fue un proceso interno de reflexionar sobre lo sucedido, individual y colectivamente. “Qué sentimos las mujeres, qué nos pasa... No hay derecho a decir "queda un trauma para toda la vida", o "es un trámite". Hay miles de grises, hay miles de experiencias y miles de respuestas. Mi caso particular fue muy sano, y llevó un proceso de aceptación enorme. Hoy puedo decir que más que abortar, tuve otro embarazo, con todos sus síntomas, todas sus expresiones, lo pasé por mi cuerpo, lo viví como tal, hasta que decidí terminar con él”, reflexionó.

María analizó qué significó para ella haber pasado por la IVE: “Abortar no me determinó. Soy una mujer que decidió abortar, la decisión fue parte de mi vida, pero no es mi vida. Me sentí contenida. Nunca pensé que iba a hacerle frente a una situación así, nunca me sentí una mujer que iba a abortar”.

Durante años, todas las mujeres que decidieron abortar tuvieron que mantener su decisión en secreto. Principalmente por miedo, por miedo a que el sistema judicial recayera sobre ellas. Hoy, si alguien decide hacer pública su decisión no hay sanción legal de ningún tipo porque decidir se convirtió en un derecho para las gestantes.

Estadísticas del aborto en San Juan

-Desde el 2014 a diciembre del 2020, Las Hilarias (socorristas) acompañaron a 1.464 personas en sus procesos de abortos en la provincia y entre enero y septiembre del 2020 han sido 544.

-En este mismo período de 2020 recibieron 977 llamadas a la línea de atención por parte de personas que cursaban un embarazo y solicitaban información para abortar.

-Las llamadas son de los 19 departamentos de San Juan, pero principalmente de Rawson (19%), Rivadavia (16%), Capital (15%), Chimbas (12%), Pocito (7,5%) y Santa Lucía (6%).

-En la Justicia sanjuanina no hay mujeres que hayan sido enjuiciadas por abortar.