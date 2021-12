Terrenos en zona vip del centro: cuál es el arreglo del municipio con los vecinos y qué pasa con los desalojos

La vieja disputa por los terrenos que ocupan las casas del conocido como Barrio Ferroviario, ubicado en una zona top de San Juan por Ignacio de la Roza y Las Heras, frente al Teatro del Bicentenario, va camino a resolverse por dos vías: un arreglo con menos de la mitad de los vecinos a los que la Municipalidad de la Capital considera usurpadores, y un desalojo inminente para los que no acuerden. Así lo dijo a Tiempo de San Juan el intendente Emilio Baistrocchi.

"Los terrenos son municipales, escriturados y de dominio público municipal. Ya hay tres o cuatro parcelas que están en dominio de la comuna y restantes hay 16 familias con las cuales se está conversando, de las cuales 6 han llegado a un preacuerdo y con otras 10 no se llegó a ese mismo puerto, desgraciadamente. Con quienes hemos logrado el acuerdo van a entregar el lugar, se les va a dar una solución habitacional más un subsidio de relocalización y para el resto seguimos con la acción judicial de desalojo", describió el jefe comunal.

La Municipalidad ya recuperó terrenos en la esquina de Central y Las Heras donde funcionan oficinas del ECO.

Para los que llegaron a acordar con el municipio, Baistrocchi aseguró que "no hay ninguna familia de esas 16 a la que no se le haya ofrecido una casa, una solución habitacional y un dinero para que se pueda trasladar, se pueda mudar y no tenga que hacer una erogación propia". El pacto con los que aceptan irse es acceder a la adjudicación de una vivienda, para los 16 hay disponibles en diferentes barrios que disponga el IPV, para la cual deben pagar la cuota correspondiente. El subsidio es de alrededor de 400.000 pesos y se aprobó recientemente en el Concejo Deliberante, dijo el jefe comunal.

Sobre los 10 que no acordaron, el intendente dijo que se hará un desalojo pronto. "Se procederá como ya se hizo oportunamente hace 5 ó 6 años cuando se recuperaron las tres primeras parcelas. Esto hay que tener en cuenta que son terrenos del Estado Municipal, que quienes son ocasionalmente funcionarios tenemos la obligación de cuidar ese patrimonio, que es de todos, que es el corazón de la ciudad, y que quienes están ahí si bien vienen estando, porque nunca han tenido, porque a lo mejor el padre o la madre fue, o porque ha ido de pasamano, lo cierto es que esas tierras son de dominio municipal. Tenemos la obligación y la necesidad de recuperarlos", afirmó tajante Baistrocchi.

En la zona hay casas y comercios muy conocidos como una tradicional gomería.

En esos terrenos, la Municipalidad de la Capital tiene el proyecto de crear un polo gastronómico, con participación público-privada que fue uno de los anuncios de Baistrocchi en su plataforma de gobierno. "Tenemos un proyecto muy importante que no sólo tiene que ver con lo municipal, sino también provincial, gastronómico, cultural, y desgraciadamente tenemos que estar lidiando con personas y desgraciadamente vamos a llegar a la instancia judicial", dijo el intendente.

Aseguró que tienen ya todas las herramientas legales para proceder al desalojo pero que "no hemos querido actuar porque entran en un proceso de victimización. Lo cierto es que quienes están en falta son estas personas no quienes estamos tratando de ejercer una obligación que es recuperar esa propiedad, y además a todas las familias que hay ahí les damos una solución habitacional". Según los tiempos oficiales, el desalojo es inminente, pero requerirá de un proceso judicial y "se va a dar en el corto plazo", aseguró.

El proyecto del polo gastronómico sigue firme pero deben tomar primero posesión de toda la manzana.

Más usurpaciones

El caso del Barrio Ferroviario no es el único caso de usurpaciones en Capital. Hubo 4 familias en esa situación en las inmediaciones de la estación Córdoba de la Red Tulum que recientemente tuvo resolución por parte de la Provincia al abandonar voluntariamente esas personas el lugar. En el caso de la Municipalidad, Baistrocchi dijo que "cuando inauguramos el Paseo del Carmen al momento de iniciar la obra nos habían tomado las dos puntas de la plaza y a través del diálogo logramos recuperarla. Cuando iniciamos la obra de la Plaza del barrio Las Acacias nos habían tomado más de 500 m2 del terreno y también se pudo solucionar. Hasta ahora no hemos tenido que llegar a la instancia judicial pero nos ha pasado mucho la usurpación de espacios públicos".

Otro caso en distrito capitalino es el de un tramo de la calle Fray Mamerto Esquiú cerca de Pueyrredón, que la Municipalidad por estos días está intentando recuperar para pavimentarlo y darle continuidad al boulevard. Eso está trabado porque hay vecinos que extendieron sus fondos sobre la vía pública e hicieron parquizaciones y hasta piletas. Esta situación recuerda a la que se dio en 2015, durante la gestión de Marcelo Lima, cuando por orden judicial la topadora pasó por jardines y piscinas en un sector del barrio Aromas del Vid II, cerca del híper.