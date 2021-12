Murió la abuela sanjuanina de 84 años que había sido abandonada en una clínica céntrica

Sin dudas, el peor final. El miércoles a última hora, falleció Ursulina Rodríguez, la anciana tristemente conocida por haber sido abandonada en las escalinatas de la Clínica Santa Clara. La acompañaba una nota que decía que no la podían cuidar. Ahora, el dolor terminó, aunque después de un martirio para la mujer. Estaba en la misma institución privada porque no pudieron estabilizar su estado de salud.

Ursulina de 84 años, oriunda de Jáchal, luego residente en Santa Lucía, fue abandonada con lo puesto, acompañada de una dura nota donde su suegra, María Ontivertos, detallaba que pese al dolor no podía seguir cuidándola.

La mujer solo llevaba consigo unos estudios médicos y una nota, escrita a mano, donde alguien explicaba que al no recibir ayuda de PAMI ni de nadie para cuidarla o brindarle alimento, decidía dejarla ahí. “Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento”, expresa la nota.

Luego de detectar esto, desde la clínica se pusieron en contacto con personal de la Comisaria Tercera realizando una exposición, quienes de inmediato iniciaron el protocolo de actuación dando aviso al Ministerio de Desarrollo Humano.

Más tarde, la familia de Ursulina habló con este medio. La nieta, Abigail, dijo que "fue en un momento de desesperación porque no la querían internar".

"Yo le dije a mi mamá que la lleve porque eso no era normal. En la clínica no la querían dejar internada, mi mamá estuvo ahí hasta las 23 esperando a que la atienda una médica y tomó esa decisión desesperada de dejar la nota e irse para que la internen. Si mi mamá no hacia eso hoy no la tendríamos acá a mi abuela", remarcó la joven.