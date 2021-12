¿Qué hacer cuando una persona se está ahogando?

El caso de Santiago Furlotti ha despertado las alarmas en los papás que suelen ir a clubes, tienen piletas en sus casas o similar. El menor, que finalmente perdió la vida este martes tras caer en la pileta de un camping, ha llevado a poner el foco en qué se debe hacer ante ese tipo de situaciones, teniendo en cuenta que estamos en pleno inicio de temporada de piletas.

El guardavidas Felipe Builes, comentó a Tiempo de San Juan que la principal recomendación que se hace consta de 5 eslabones:

*Prevención: Esto consiste en que la pileta tenga un cierre perimetral y los accesos se encuentren delimitados.

*Reconocer la situación y tipo de ahogamiento: Felipe afirma que el ahorcamiento es un accidente silencioso, ya que la persona que se encuentra en esa situación muy pocas veces puede gritar o alertar pidiendo ayuda, por lo que identificar si la persona se encuentra consciente o inconsciente es fundamental para el siguiente eslabón.

*Proporcionar un elemento de flotación: Si la persona no está sumergida del todo en el agua y se encuentra consciente, antes de sacarla del agua hay que proporcionarle algún flotador o similar para que se pueda sujetar de ahí hasta que sea rescatada.

*Sacar a la persona del agua: Con ayuda de más personas, sacar lo más pronto posible a quien se esté ahogando del agua y colocarla recostada en una superficie plana.

* Maniobras RCP y llamado a urgencias: Es importante que quien realice las maniobras de resurrección sepa qué está haciendo. El llamado de inmediato al 107 o al 911 es crucial en esos momentos. Es fundamental también informarle al operador que se está ante una situación de ahogamiento, para que la ambulancia que llegará hasta el lugar cuente con desfibrilador.

¿Qué NO se debe hacer?

Felipe destaca que al ser situaciones que generan una gran carga emocional, es fácil perder la calma, pero eso solo puede complicar el momento, por lo que mantener la templanza es fundamental.

También es importante tener en cuenta que muchas veces no hacer nada es mejor. Esto significa que, si no se tiene conocimiento sobre RCP, es mejor no realizar las comprensiones y dejar a alguien que sepa, ya que caso contrario se le pueden provocar lesiones a la víctima.

“Hay algo que es muy importante, y es no dejar a los menores solos alrededor de la pileta. Pese a que haya guardavida, la función del mismo tiene que ver con un cuidado integral de la pileta, no con un cuidado individual de cada persona que esté en la pileta. Es importante entender que es un entorno potencialmente peligroso si no se le presta la atención adecuada”, resalta Felipe.

Que la ciudadanía en general tenga estos conocimientos básicos ayudará a evitar desenlaces fatales ante este tipo de accidentes que suelen suceder por distintos motivos y que lamentablemente suelen ser más comunes durante esta época del año, debido a la mayor presencia de personas en las piletas.