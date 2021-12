Una joven denunció que la golpearon y le robaron en el estacionamiento de un conocido boliche sanjuanino

A través de las redes sociales, una joven denunció un violento episodio que le tocó vivir durante la madrugada del domingo, cuando salía de bailar de un reconocido boliche sanjuanino.

Según denunció, "dos tipos me rompieron el vidrio (del auto) estando yo adentro y me quitaron la cartera y el celular. Los guardias que estaban cerca, a los que les había pagado para que me cuiden el auto, no hicieron absolutamente nada"

"Tuve que entrar al boliche corriendo, con sangre, y gritando, para buscar gente que me pudiera ayudar. Una vergüenza que sigan pasando estas cosas (no es la primera vez qué pasa, incluso al auto de al lado también le robaron)", agregó.