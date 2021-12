Pase sanitario: dónde será obligatorio presentar el certificado en San Juan

El avance de la nueva mutación de coronavirus y la necesidad de un reforzamiento de las medidas sanitarias a nivel nacional llevó a que el Gobierno Nacional decidiera implementar a partir del 1 de enero de 2022 un Pase Sanitario con el objetivo de "seguir fomentando la vacunación" contra el Covid-19.

A raíz de esto, la ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando, explicó en diálogo con Tiempo de San Juan, que la provincia se sumará a la iniciativa de Nación y, que si bien aún está "todo en evaluación", lo "abordaríamos de manera similar a lo que proponen con la implementación en espacios cerrados con más de mil personas y espacios abiertos donde no se respete el distanciamiento"

Si bien a nivel nacional se implementará a partir del 1 de enero de 2022, Venerando explicó que en San Juan "analizaremos una fecha alternativa. "En el trascurso de la semana nos reuniremos con los referentes de distintos sectores para trabajar y articular de manera interdisciplinaria. Vamos a buscar un equilibrio entre lo que solicita Nación y el estatus sanitario que maneja la provincia"

Por otro lado, la Ministra confirmó, en diálogo con Radio Sarmiento, que no pedirán el pase sanitario en las escuelas y las empresas tampoco estarán obligadas a pedirlo.

"No consideramos necesario. Pensamos esto claramente y de acuerdo a lo que analizamos en función de docentes vacunados y alumnos de esta franja etaria. No es una vacuna obligatoria y por eso pedimos colaboración. Es fundamental la educación, esto no debe ser un condicionante y no vamos a pedir el Pase Sanitario en las escuelas"

Respecto a las empresas aseguró que "por el momento las empresas no están obligados a pedir que sus empleados tengan ese Pase Sanitario. Sugerimos solicitarlo, pero no es obligatorio, el ministerio de Salud no condiciona la exigencia laboral.