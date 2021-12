Sanjuanina descubrió cómo reciclar y crear obras de cerámica en altísima calidad

Una sanjuanina que trabaja con cerámica descubrió la fórmula para reciclar y al mismo tiempo crear obras de calidad a gran escala, sorprendentemente, más livianas y resistentes. Después de un largo proceso de búsqueda, Antonella Pulopulo mezcló arcilla de esta tierra con papel y encontró la combinación ideal para componer piezas que podrían marcar un antes y un después.

Aunque ostentoso suene, la joven recibida en Artes Visuales dedicó varias horas de su vida durante todo un año a perfeccionar la técnica conocida como 'paper clay' y ello le permitió modelar obras de cerámica de hasta 60 veces más livianas, por lo que pudo experimentar con tamaños mayores a los usuales. Es que el material convencionalmente es pesado y esto representa una limitación al momento de la creación.

"El papel reciclado en arcilla lo conocí gracias a un docente de Córdoba que vino a San Juan a dar unas clases. Recuerdo que lo mencionó, me interioricé en el tema y realmente me apasioné", cuenta la artista que investigó a fondo y tras experimentar logró lo que buscaba. "Me obsesioné con la técnica y conseguí mi propia fórmula, de modo que pude hacer esculturas grandes que pesan mucho menos de lo que pesarían si fueran de la cerámica que todos conocen", detalla.

Este descubrimiento no sólo representa una superación de los límites en tamaños sino también un ahorro en los materiales que se utilizan, cuyos costos resultan elevados. Por ejemplo, unos 5 kilos de arcilla blanca pueden costar cerca de 2.500 pesos. "Una pieza que necesita 15 kilos la puedo hacer con apenas 3 kilos. Sin dudas, abarata muchísimo los costos", asegura.

El proceso químico y físico al que es sometida la mezcla de 'paper clay' es la clave de todo. Según explica la muchacha que tiene un taller de cerámica -donde brinda diversas clases-, después de combinar papel con arcilla y de modelar, el prototipo se lleva al horno y allí se produce la magia. Con el calor, las partículas de papel se consumen, es decir, se queman y generan un vacío que ofrece mayor resistencia en el producto final y lo aliviana casi en un 60%.

"El papel hace que pueda llegar a un espesor tan fino como una hoja y las partículas internas y externas hacen la diferencia con la textura, que en todo sentido es distinto a lo que se conoce", describe.

A partir de la transformación en el calor, el elemento adquiere bondades únicas que -aunque la cerámica sigue siendo frágil- es más resistente. "Entiendo que tanto a nivel artístico como a nivel tecnológico resulta novedoso y abre una puerta por los usos que se le puede dar", indica Pulopulo que también destaca el reciclaje que supone el proceso. "Se ha probado con otros materiales y géneros, como tela, pero hasta ahora lo más eficiente ha sido con la cerámica", señala.

Si bien las posibilidades para trabajar con tamaños que antes nunca hubiera imaginado en piezas únicas existen, los hornos que se suelen usar para cocinar cerámica son chicos en relación a ello y, por eso, la protagonista plantea un nuevo desafío y advierte que no es una mala idea pensar en los hornos ladrilleros. "Es seguir aprovechando los recursos que hay al alcance", dice.

Sobre el aprovechamiento en el campo artístico, la muchacha apasionada por lo que hace manifiesta que se pueden crear obras impensadas como cuadros de cerámica y placas murales que cuelguen en el aire. Mientras que por el lado más utilitario, asevera que se pueden lograr cosas increíbles. "Probé con bijou e hice unos aros de 30 centímetros y ¡no pesaban nada!", relata con asombro.

La protagonista que está armando un proyecto para mostrar una instalación a gran escala de cerámica se muestra orgullosa de lo que consiguió y, con una humildad y simpleza que escapa al egocentrismo de cualquier artista, alienta a la gente a probar cosas nuevas, a animarse y explorar, ya que los resultados que se consiguen y el proceso lo valen. "Siempre hay un temor de hacer algo que no conocemos, pero es necesario dar el paso y hacerlo. A mí me encanta y será mejor cuando finalmente lo pueda mostrar", cierra.

Pinturas en cerámica

Si bien su descubrimiento está en el centro de la escena, la joven que hace más de 4 años da clases de formación también se aboca a la técnica de pintura en cerámica. En su taller, se pueden encontrar creaciones con un toque especial pues las mismas obras de arte quedan inmortalizadas en más arte.