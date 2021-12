Prohibiciones para los no vacunados de la provincia: ¿Qué piensan los sanjuaninos?

Esta semana, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que ya trabajan en la creación de un pase sanitario para las personas que no se han vacunado en el país.

Si bien aún no está totalmente definido, esto significa que habrá eventos multitudinarios como recitales, celebraciones religiosas a puertas cerradas y otros lugares a los que no podrán acceder las personas que no se hayan puesto, al menos, dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

En San Juan, la ministra a cargo de la cartera de Salud, Alejandra Venerando, reconoció que la iniciativa está siendo evaluada y que cada provincia podrá decidir cómo implementarlo. Sin embargo, aún no hay definiciones al respecto.

Tiempo de San Juan salió a la calle a preguntarle a la gente qué opinan sobre la futura medida. ¿Hay que prohibir el ingreso a algunos lugares a los no vacunados? ¿Por qué? Mirá lo que nos dijeron.