Desde Hidráulica explican el porqué de las modificaciones en el cronograma de cortes

Nuevamente distintos productores se autoconvocaron ayer por la mañana para protestar por los cortes que desde Hidráulica realizaron esta semana en distintos sectores de la provincia, argumentando que no estaban programados y que no habían sido informados de los mismos. Ante esta situación, Oscar Coria, director de Hidráulica de la provincia explicó que estos nuevos cortes han sido programados recientemente y que, si bien no forman parte del cronograma original, son necesarios debido a la grave situación que se está viviendo con el agua.

“Estamos frente a una sequía histórica, nunca antes registrada. Lo que se prevé no existe en la estadística. Estamos en un escenario muy crítico, y la poca agua hay que distribuirla de la manera más óptima”, dijo Coria en dialogo con Estación Claridad. Incluso afirmó que los cortes que se concretaron esta semana fueron coordinados con autoridades de la Juntas de Riego. Si bien el cronograma original es de agosto, el panorama hídrico actual obliga al sector a tomar decisiones sobre la marcha, ya que de lo contrario podría hasta faltar agua para el consumo humano.

Sobre las protestas, Coria resaltó que cada decisión es consensuada con los regantes, por lo que argumenta las mismas puede ser por falta de información y de comunicación de parte de la repartición sobre la realidad hídrica, o “gente capaz que tiene otra motivación en el tema de la protesta”. Si fue claro al destacar que desde Hidráulica no se toman decisiones de manera unilateral, sino que cada cambio en el cronograma de cortes es consensuado.

“Pedimos pequeños cortes adicionales para que sea sustentable, sino nos quedaríamos sin agua. Esto lo entiende la mayoría de las Juntas, por eso es que se toman las decisiones que se toman, porque se ve un poco más allá. Son pocos los productores que quieren el agua ahora, y eso es una barbaridad. Me cuesta entender la ceguera extrema frente a la realidad que hay en algunos casos”, afirmó.