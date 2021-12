Desde el 4 de diciembre: lo que hay que tener en cuenta para entender la RedTulum

Cientos de sanjuaninos son usuarios diarios del servicio de transporte público de pasajeros, ya que utilizan diversas líneas de colectivos para llegar al trabajo, la escuela, universidades, casas de amistades o familias entre otros destinos. Para que adaptarse al cambio que entrará en vigencia en los próximos días no resulte un problema, repasamos algunos puntos a tener en cuenta.

La app será fundamental para entender los cambios

Al descargar la aplicación RedTulum, el usuario podrá no solo tomar conocimiento de los distintos recorridos, sino también donde se encuentran las paradas y los horarios. “La aplicación es liviana, sencilla, fácil de usar, utiliza muy pocos datos”, resaltó la ministra de Gobierno Fabiola Aubone.

Para aquellas personas que no cuenten con celular o no hagan uso de este dispositivo, estarán en las estaciones de trasbordo distintos tótems con toda la información sobre los recorridos y horarios, además de personas que guiarán a quienes necesiten ayuda para entender el nuevo sistema. Por lo pronto estas personas que ayudaran a los usuarios estarán un mes ubicadas en las estaciones de trasbordo, pero no se descarta que perduren más tiempo, según las necesidades y requerimientos de los usuarios.

Habilitarán una línea como servicio de ayuda

Desde el 4 de diciembre, fecha en que entra el funcionamiento la Red Tulum, se habilitará un 0800 gratuito. Allí los usuarios podrán realizar consultas relacionadas a recorridos, horarios y paradas. Según detalló la titular del Ministerio de Gobierno, esta línea estará en funcionamiento el tiempo que sea necesario.

Las paradas se irán instalando de manera gradual

De las 6000 nuevas paradas que se instalarán en la provincia, 100 ya se han ubicado en lo que es la zona del centro sanjuanino.

Si bien físicamente las nuevas paradas no se podrán apreciar por el momento, si se detallarán por medio de la aplicación. “Desde la ubicación del usuario, la aplicación indicará la parada más cercana. Para aquellos que no utilicen la aplicación, podrán imprimir la ubicación de las paradas según la línea que utilicen para no tener ningún inconveniente”, resaltó Aubone.

Las nuevas líneas se identificarán con colores y números

No solo habrá cambios de recorridos, sino que se sumarán nuevas unidades a la calle y se ha elegido un sistema de colores para identificar los distintos colectivos, según el departamento al que llegan. Los colores son naranja para los departamentos alejados; violeta para Zonda y Ullum; Amarillo para Rawson, Pocito y Sarmiento; Celeste para Caucete, 25 de Mayo, 9 de Julio y Santa Lucía; verde manzana para Chimbas, Albardón, Angaco y San Martín y rosado para Capital y Rivadavia.

Los trasbordos con descuentos

Una novedad del nuevo sistema serán las estaciones de trasbordo. Al hacer uso de las mismas, el usuario recibirá descuentos en sus pasajes. “El primer pasaje se apagó al 100%, el segundo al 75% y su hubiera la necesidad de un tercer pasaje, el descuento será del 50%. Esto es para las unidades con máquinas sube”, afirmó Aubone.

El tiempo para que se registre el descuento será de entre 60 a 90 minutos, según la distancia recorrida por el usuario. La misma estará ya registrada en el sistema.

Otro punto para tener en cuenta es que se han diseñado los recorridos para que el usuario no espere mucho tiempo el colectivo; pero por el momento no habrá ampliación de horario nocturno, pero no se descarta implementarlo en el futuro.