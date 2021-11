Qué departamentos sanjuaninos prohíben el uso y venta de pirotecnia

Se acercan las fiestas de fin de año, y con ellas vuelve a ponerse sobre la mesa la discusión ¿pirotecnia sí o no? Recientemente Chimbas prohibió por medio de una ordenanza el uso, la distribución, venta en la vía pública y uso de pirotecnia en espacios públicos. Pero no es el único departamento.

En base a un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan, solo tres departamentos no colocarán por este año ninguna restricción para el uso y venta de pirotecnia sonora. Se trata de Ullum, Calingasta y Albardón. En el primer caso, el jefe comunal Leopoldo Soler destacó que no hay ninguna ordenanza ni medida que no permita el uso de fuegos artificiales; mientras que Jorge Cortez, coordinador de Gestión Municipal destacó que no queda restringido el uso ni la venta, salvo a menores de edad. “La realidad es que la gente ha tomado consciencia y no utiliza pirotecnia, pero tanto el uso como la venta están permitidos”, dijo. Por su parte desde Albardón, el intendente Jorge Palmero destacó que la venta está permitida, pero deben contar con una habilitación que la entrega el Municipio, sea permanente o transitoria.

En Capital, Rawson, Chimbas, Caucete, Jáchal, 25 de Mayo, Valle Fértil, Iglesia y Zonda se prohíbe la tenencia, venta y uso de pirotecnia, según lo establecen distintas ordenanzas y disposiciones municipales. La más reciente corresponde a la Municipalidad de Chimbas, que entró en vigencia las últimas horas.

Mientras que en Rivadavia, Santa Lucía, Pocito, Albardón y San Martín prohíben la venta callejera y ambulante, por lo que solo aquellos locales que cuenten con autorización pueden vender este tipo de productos. Un detalle no menor es que estas comunidades si permiten el uso, siempre y cuando sea responsable y solo manipulado por mayores de edad.

Por su parte desde Sarmiento, 9 de Julio y Angaco no hay información al respecto sobre si se habilita o no tanto la venta como el uso de pirotecnia sonora.