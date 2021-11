Tres sanjuaninas víctimas de violencia de género abrieron su corazón y contaron cómo salvaron sus vidas

El calor del mediodía se siente en la entrada del Hogar Cecilia Martínez. Algunas mujeres están en la cocina, preparando el almuerzo, otras con sus hijos, sus principales pilares y el motor que las empuja a seguir adelante, a no bajar los brazos.

Sandra, Rita y Yamila son tres mujeres que a simple vista parecen no compartir mucho, pero que en realidad hay algo que las une, aunque desearían que no fuera así, y es el pasado, tanto de ellas como del resto de las mujeres que viven en el Hogar Cecilia Martínez, un espacio que alberga mujeres que fueron víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

"Cecilia Martínez" y el “Hogar Rocío Villalón” son espacios llevados adelante por la Asociación Amas de Casa del País. Surgieron ante la necesidad de poder ofrecer un techo, aunque sea de manera provisoria y compartida, a todas aquellas mujeres de San Juan que son víctimas de cualquier tipo de violencia y que no pueden dejar la vivienda que comparten con su agresor por no contar con los recursos o simplemente por no tener a donde ir. También es un espacio para aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia y necesitan un lugar donde sentirse contenidas y encontrar nuevamente la fortaleza para salir adelante.

Con mate de por medio, Sandra, Rita y Yamila comparten sus historias, con el pesar de tener que volver a recordar cada momento que las llevó hasta allí, pero también con el alivio de poder relatar situaciones del pasado, de estar vivas, de ser conscientes que hay muchas que no pueden salir del circulo de la agresión, o que pierden su vida.

“No soy feliz, pero estoy tranquila”. Esa frase la repiten casi sin querer, siendo conscientes que podrían haber tenido otro destino, pero hoy comparten el mismo camino, bajo el mismo techo, compartiendo, conviviendo y luchando para que cada día sea una prueba que se puede salir, que hay espacios que brindan contención y ayuda a cada una de las mujeres que solas o con hijos necesitan escapar del flagelo de la violencia.

Desde diciembre hasta el día de la fecha, CAVIG, la Unidad Fiscal que aborda causas relacionadas a violencia de género e intrafamiliar ha recepcionado 3153 denuncias por violencia de género, 2 tentativas de femicidio y un femicidio, el de Brenda Flores, quien fue asesinada el pasado 22 de octubre por su expareja, Marcelo Vílchez, quien luego se quitó la vida. De las 3153 denuncias, el 90% fueron realizadas por mujeres.

Es importante identificar cuando se está viviendo un momento de violencia, tomar cartas en el asunto, y pedir ayuda de alguna manera para no llegar a casos extremos.