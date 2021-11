¿Variante Delta en San Juan?: mandan a estudiar el caso de un sanjuanino que vino del exterior

El Ministerio de Salud Pública de San Juan está mandando una muestra al Instituto Malbrán de un caso de un paciente COVID-19 para dilucidar si corresponde a la variante Delta.

Según confirmaron a Tiempo de San Juan fuentes calificadas, hay una muestra que ha dado PCR (+) de un viajero, que por su condición de venir del exterior se está mandando al Malbrán para su evaluación por secuenciación genómica. A su vez, Epidemiologia está realizando la investigación de la persona y entorno, dando y tomando las recomendaciones del caso.

De acuerdo a lo informado desde Salud Pública, se trata de un sanjuanino que regresó de un viaje al exterior -no se dio a conocer de qué país- y empezó con síntomas acá. No se conoce sobre el estado de salud de este paciente.

Oficialmente remarcan que el envío de la muestra se hace por protocolo de Salud Pública nacional. Los casos que corresponde a las provincias informar por genómica son casos Inusitados/ reinfecciones/post vacunales y casos de viajeros que es el caso en cuestión.

Desde que este año se inició el rastreo de variantes, las provincias mandan 20 muestras positivas cada 15 días, en una selección lo más heterogénea posible. Como no se han dado muchos casos en las últimas semanas en territorio sanjuanino, esta muestra se envió sola.



Los informes anteriores estudiados por el Malbrán respecto de casos locales posicionan a San Juan con predominio de variante Gamma (Manaos) y Lambda para casi la totalidad de las muestras. Las otras variantes no tienen casi circulación en la provincia y de la Delta no se conocieron hasta ahora confirmaciones.