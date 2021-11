La anécdota de Dany Love que emocionó en la Semana de la Diversidad

Desde el lunes en la provincia se están llevando a cabo distintas actividades en el marco de la Semana de la Diversidad. El jueves comenzó la Expo Queer, que contará con shows en vivo hasta el sábado. Rapsodia Club, comandado por Dany Love estuvo a cargo del primer show que dejó impactados a los espectadores.

En un momento de la puesta, Dany tomó el micrófono y comenzó a hablar. Mientras una cosa llevaba a la otra, recordó un duro momento que le tocó vivir junto con otras chicas en Rapsodia. “Era el año 2000 o 2001, un 28 de diciembre. Estaba de día, y junto con otras personas estábamos en la terraza de Rapsodia brindando por la navidad, el año nuevo, deseando un año mejor y todos esos deseos clichés de la época. En un momento notamos patrulleros, motos y la “chancha” que llegaban hasta la puerta del boliche”, arrancó relatando Dany. El humor que siempre lo caracteriza no está presente, ya que es el recuerdo de un momento duro.

Y Dany continuó el relato: “Entraron con cascos, escudos, palos. De civil y uniformados. Nos hicieron cortar todo, nos amontonaron. No nos agredieron físicamente, pero si verbalmente. El trato era como si hubieran entrado a un lugar donde tenían que sí o sí actuar amedrentándonos”.

Cargaron a todos los presentes a la “chancha” y los trasladaron a la Central de Policía. Mientras Dany recordaba aquel momento, las emociones comenzaron a aflorar en él. Con la voz quebraba, recordó aquel triste episodio pero también celebró el presente que toda la comunidad atraviesa. Es que por estar haciendo lo mismo que hicieron en el Conte Grand, en el pasado lo castigaron por ello sin razón alguna.

Muchas, muchos y muches de los que estaban ahí también se emocionaron con el relato del protagonista que no contuvo las lagrimas sobre las tablas. Es que ese recuerdo lo trajo al presente para agradecer a Jorge Montaner, su socio y compañero que siempre apoyó el movimiento y los inicios del boliche gay de San Juan.

“Estuvimos en un playón de la Central de Policía, al sol. Cuando Jorge nos vio, al rayo del sol y la hora que era, sobre las 14, comenzó a hablar con todo el mundo. Las actas estaban mal hechas, como si nos hubieran detenido en la vía pública, ejerciendo la prostitución, vestides con ropa del sexo opuesto, cuando el Código en ese momento prohibía eso”, aseguró Dany. Luego de horas de incertidumbre, lograron salir de esa situación, en gran parte gracias a Jorge.

Dany sostiene que fue muy triste, un momento que los y las golpeó mucho, ya que no sabían si el hogar que habían armado bajo el nombre de Rapsodia iba a poder seguir en pie. “Fue una experiencia bastante fea”, agregó.

Ese recuerdo, que afortunadamente forma parte de un pasado muy lejano, hizo que más de una persona lagrimeara la noche del jueves. Porque detrás del brillo y la fuerte personalidad de la comunidad LGBTQ+ hubo mucho castigo, hostigamiento y discriminación.

Hoy, bajo una realidad distinta Dany -que rememoró la anécdota con Tiempo de San Juan- reconoció que el cambio en la provincia ha sido más que importante. “Antes la homofobia era algo natural y normal, estaba bien visto y no nos dejaba opciones para nada, no teníamos dónde recurrir o denunciar. Afortunadamente en San juan no ha vuelto a suceder algo así, ni creo que vuelva a suceder de la misma manera, para nada, en lo absoluto”, resaltó un Dany empoderado que sobre el escenario hace lo que más le gusta y es quien realmente quiere ser.