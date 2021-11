Himno polémico: cuestionan la contratación de artistas de afuera en San Juan

El Himno Nacional Argentino, previo al partido de Argentina-Brasil que se dio el martes último en San Juan estuvo a cargo de Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa, acompañados por Lito Vitale y Mateo Sujatovich. Y esta presentación generó un debate sobre por qué no se contrató artistas sanjuaninos.

Quien movió el avispero en las redes fue la directora del coro de la UNSJ, Aída del Cid, quien disparó: "Que opinas respecto a que se traigan músicos de Bs As a entonar un Himno en un partido internacional? En San Juan hay excelentes músicos que pueden estar a la altura de las circunstancias, ¿por qué siempre se pone la mirada afuera y no se valora el talento local?". El posteo abrió un debate que no es nuevo en la Provincia y generó múltiples comentarios criticando la situación y defendiendo lo local.

Antes del show, desde la Secretaría de Deportes de San Juan explicaron que todo el espectáculo corría por cuenta y criterio de la AFA.

Del Cid se explayó este viernes sobre su posteo: "Esto no fue una crítica, la idea era hacer una reflexión, porque siempre los artistas sanjuaninos están reclamando un espacio y ante una oportunidad como esta, un evento de semejante magnitud creo que hubiera sido realmente interesante poner en relieve un artista local. Vía casting o lo que fuere para que no haya peleas internas entre los artistas. Tenemos artistas maravillosos que algunos tienen incluso proyección internacional. San Juan es un polo cultural. Nadie duda de la proyección y capacidad de los artistas que participaron de este evento, simplemente es una reflexión, desconozco el protocolo, no sé si esto viene de AFA o tiene influencia el Gobierno Provincial, para ver de qué manera ponemos en relieve el trabajo de nuestros artistas", dijo en una entrevista con Radio Colón.

Por su parte, Patricia Sosa también fue noticia tras su presentación en San Juan porque se quejó a viva voz de demoras en el aeropuerto con un video que difundió en sus redes sociales.