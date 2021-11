Cáncer de piel: aumentaron los diagnósticos post pandemia en San Juan y una historia en primera persona

Se acerca el verano, pero la intensidad del sol hace tiempo se siente en el ambiente. Muchas personas, por costumbre, gusto o estética comienzan a tomar horas de sol para broncear la piel, desconociendo o haciendo caso omiso a los daños que dicha práctica puede provocar, como puede ser el cáncer de piel, que se manifiesta de forma indolora, por lo que se puede estar desarrollando sin siquiera notarlo.

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, con capacidad para regenerarse todo el tiempo, además de ser impermeable, resistente y flexible. Si no se tienen los cuidados necesarios, se pueden desarrollar dos tipos de tumores: carcinomas y melanomas. Los carcinomas basocelulares y espinocelulares son los más frecuentes, mientras que los melanomas son mucho menos comunes, pero su evolución en general es de peor pronóstico, ya que en la actualidad es el responsable de más del 65% de muertes por cáncer de piel en el mundo.

Para no llegar a ese punto, el autocontrol y las consultas médicas son de suma importancia, además de saber cómo prevenirlo. La doctora Celina Micheltorena, médica del servicio de Dermatología del Hospital Dr. Guillermo Rawson, destacó que evitando la exposición prolongada al sol y usando protector solar cada dos horas se puede prevenir la enfermedad. “También hay que estar atentos a la aparición de lunares o lesiones nuevas, o revisar la evolución de lesiones existentes, si cambian de color o pican. En el caso que eso suceda, hay que hacer la consulta de manera inmediata”, destaca la profesional.

Desde la Sociedad Argentina de Dermatología recomiendan además utilizar sombrero de ala ancha, camisas o remeras manga larga si se debe trabajar en exposición al sol, utilizar anteojos con filtro UV certificado y realizar chequeos dermatológicos con frecuencia.

Si bien en la provincia hay casos de pacientes con cáncer de piel, ya que es una de las formas más comunes de cáncer, la profesional no pudo precisar la cantidad. Si destacó que varios de los diagnósticos actuales se han dado post pandemia, porque muchos de los pacientes no se realizaron los controles pertinentes en tiempo y forma. Para este tipo de cáncer, el tratamiento es quirúrgico. Primero se realiza una biopsia, luego se evalúa y se extirpa. “Solo en casos extremos se llega a la quimioterapia y/o radiación”, resalta Micheltorena, pero para no llegar a ese extremo, los controles son fundamentales.

Cuando tomar sol se vuelve un riesgo en la salud

Una costumbre que pese a las recomendaciones médicas no se deja de practicar es tomar sol, sobre todo en meses cálidos. Incluso hay personas que llegan a someterse a sesiones de camas solar para no perder el bronceado que lograron en el verano.

Lo que no se tiene en cuenta es que exponerse durante años al sol sin los cuidados necesarios pueden poner en riesgo la salud. Eso fue lo que le sucedió a María Rosa Scarpitta, quien tomaba largas sesiones solares para lograr el bronceado deseado.

Antes del 2001 fue intervenida debido a un quiste que descubrió en la parte superior de una de sus piernas. El mismo fue removido por un especialista y durante años todo parecía normal, hasta que María Rosa detectó que en el mismo lugar tenía algo similar a una queloide o verruga que no dejaba de crecer, pero pese a ello no realizaba el chequeo, hasta que su médico de cabecera advirtió la situación y la derivó.

“Fui al especialista en piel y me dijo que no era una queloide. Hizo una biopsia en el momento y tenía cáncer, ya que se trataba de un tumor maligno. Me operaron y por suerte salió todo bien porque estaba encapsulado. Cuando a uno le dicen que es un tumor maligno asusta mucho”, resaltó María Rosa.

Para ella, el temor aún está presente, pese a la cantidad de años que han pasado. “Siempre me reviso la cicatriz. Incluso mi médico de cabecera me revisa y tomo todos los días los recaudos para evitar cualquier problema”. “Hay que cuidarse mucho del sol, tener la prevención de ante cualquier lunar, verruga o anomalía que aparezca consultar. A mí un cardiólogo me dio la derivación. Cualquier médico puede darse cuenta si es algo malo. Yo no tuve prevención, creí que me había sanado la primera vez que me operaron, seguí tomando sol y pasó lo que pasó luego. El sol es terriblemente dañino, al menos en mi caso”, enfatiza María Rosa, quien hoy ha superado el cáncer, pero paso por momentos delicados debido a la enfermedad que hoy forma afortunadamente parte del pasado.

La prevención es sumamente importante, porque de esa manera se salvaguarda la vida y sobre todo la piel, un órgano tan importante y vital para poder desarrollar la vida con la mayor normalidad posible. Ante cualquier duda hay que realizar la consulta al profesional pertinente. En el Hospital Rawson funciona el servicio de Dermatología los lunes, miércoles y viernes, sacando turno previo por consultorios externos.