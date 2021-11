Tremendo: una trans sanjuanina lucha por su vida luego de inyectarse aceite de avión

Una trans sanjuanina de 21 años está luchando por su vida, internada en la terapia intensiva de un hospital de Córdoba, provincia donde fue a hacerse un procedimiento en su cuerpo para adaptarlo a su identidad de género que la dejó al borde de la muerte. Su estado es crítico. Así lo confirmó este martes la referente de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) en San Juan, Mónica Lencinas.

La joven, oriunda de Chimbas, viajó hasta Córdoba días atrás para someterse a un procedimiento en sus senos, que sería una inyección de silicona líquida o de aceite de avión, ambas sustancias no permitidas para el uso estético. No está claro qué se inyectó ni quién estuvo a cargo, pero la joven quedó grave tras esparcirse el líquido por su cuerpo y está ahora con respirador, muy grave, dijo Lencinas en diálogo con Radio Sarmiento.

"Maytén tiene 21 años, es oriunda de Chimbas, y se fue a Córdoba para intervenirse en estas prácticas clandestinas porque es la única forma, el único medio que encuentran ellas para ir acomodando su cuerpo a su identidad que ahora tienen. Porque si bien tenemos la ley de Identidad de Género donde también contempla la cirugía, en San Juan no se aplica, creo que en la única provincia que se aplica es a nivel nacional, siendo que la ley es para todo el territorio argentino", aseguró Lencinas.

La referente de AMMAR remarcó que esta ley contempla cirugías no sólo para cambio de género sino también para adecuación del cuerpo justamente para evitar situaciones de peligro como esta. "Se fue a Córdoba porque allá hacen estas prácticas, las compañeras tienen contacto y buscan cómo adecuar su cuerpo o verse un poquito más femeninas entonces buscan cómo acceder a estas operaciones. No sé cuánto dinero cuestan pero cuestan caras, pero menos que las comunes. Lo hace alguien, no sé quién ni cómo lo hacen. Sé que a algunas compañeras les ha hecho mal y a otras no. Es una cosa muy precaria, no entran a quirófanos", sostuvo.

En el caso de la trans sanjuanina "se inyectó silicona líquida o aceite de avión en los senos y eso le provocó un derrame en todo su cuerpo, su pronóstico es grave, sin posibilidad de vida, estamos esperando a ver qué sucede", dijo. "Para Dios nada es imposible, esperamos un milagro, lo único que le funciona bien es un riñón y el corazón, le han pedido a su mamá que se despida porque es cuestión de horas".

Más de un caso

Según Lencinas, el de Maytén no es el primer caso en San Juan, hubo uno de una rawsina "que le pasó absolutamente lo mismo y terminó igual que está terminando Maytén".

La titular de AMMAR dijo que desconoce si las compañeras de la joven conocen quién le hizo esta operación clandestina. "Aquí el primer responsable es el Estado porque no implementan leyes que ya hay para que las compañeras no vayan a hacerse estas prácticas clandestinas y puedan hacerlas en el hospital", afirmó.

"En San Juan se cansan de hacer expedientes, creo que Salud Pública debe tener un cuarto entero con expedientes que han hecho las compañeras trans para acceder a las operaciones y nunca están actualizadas, nunca están autorizadas, siempre las cajonean. Ha habido una que otra operación pero creo que ha habido una por año y hay que andar muchísimo para que esa una pueda ser operada, y creo que hacen solo en el Marcial Quiroga. Siendo que la ley contempla que pueden hacerse 6 ó 7 cirugías por año a las compañeras, en esta provincia no se aplica. Hubo años que no hicieron ni una. Las compañeras presentan los papeles y terminan cajoneados y sin soluciones para ninguna", aseguró Lencinas.

Además, la referente anticipó que el miércoles prevén reunirse con el área de Derechos Humanos del Gobierno de San Juan y que en el marco de la semana de la diversidad viene la secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, con quien verán qué pueden hacer amparándose en la ley y ayudar a las trans de San Juan. "Es tremendo lo que está sucediendo, no podemos dejar que mueran más compañeras por estas situaciones".