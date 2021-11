Locura por la selección: miles de kilómetros hasta San Juan para ver a Messi

¿Qué harías con tal de ver la Scaloneta? Algunos fanáticos han viajado miles de kilómetros para llegar a la provincia solo para ver a la selección. Con bolso en mano y el pasaje de regreso en algunos casos en cuanto termine el partido, varios hinchas han aprovechado la mañana sanjuanina para pasear, conocer y esperar hasta que llegue el momento de ir hasta el Estadio.

Recién llegados, ocho amigos de Córdoba y Catamarca hicieron una parada técnica en la Plaza 25, con la esperanza de poder comprar la única entrada que les falta. “Casi compramos una en Córdoba, pero nos dimos cuenta que era trucha, así que tenemos que comprar una ahora, sí o sí. ¿No tienen una entrada que nos vendan?”, decían entre risas los chicos.

Frente a ellos, cuatro hinchas de Río Cuarto que también llegaron hoy, pero más temprano, disfrutaban del fresquito de la mañana con mate de por medio. “Hemos venido a ver a Messi, y a toda la selección”, dice uno, mientras otro cebándose un mate acota “es un clásico, y seguramente uno de los últimos clásicos de Messi, no podíamos no venir”.

Dicen que el futbol mueve pasiones, y esa frase no puede ser más cierta cuando dos amigos de Quilmes se conocieron con dos amigos que vienen desde La Matanza en un vuelo de dos horas y decidieron compartir la experiencia juntos. “Más vale que queremos ganar, hemos hipotecado hasta a la familia para venir”, dice uno mientras el resto se ríe. Con las entradas en mano, la alegría se mezclaba con el cansancio en el rostro de los porteños.

Palpitando el partido, mientras le envían fotos del busto de Sarmiento a un sanjuanino que se encuentra en el exterior, tres amigos se reunieron especialmente para ver a Messi. Desde Capital Federal, Mendoza y Miami llegaron hasta San Juan para ver el partido. “Mi mujer desde hace años me pide venir a San Juan, lo íbamos a hacer el año pasado, pero por la pandemia no pudimos. Hace unos días me llaman para decirme de venir al ver el partido, le conté a mi esposa y se puso feliz porque creía que veníamos a San Juan, hasta que le dije que veníamos nosotros tres nada más”, comenta entre risas el hincha, fascinados los tres por la calidez de los sanjuaninos, incluso de una joven que al pasar los vio y se "coló" en la foto.

En el medio de la conversación, una pareja se para, los ve con las camisetas y no pudo evitar preguntarles de dónde eran. De repente llevaban más de 5 minutos charlando de la vida, de los destinos, de los lugares que tenían que conocer en San Juan. Eso es lo lindo de esta provincia, tendrá sus cuestiones por corregir, pero aún queda ese espíritu de pueblo que nos caracteriza, quien nos permite ser solidarios y amistosos, que nos lleva a ser generosos y abrir las puertas de nuestra provincia para que todo aquel que nos visite se lleve la mejor impresión, yéndose con ganas de volver.

Algunos comerciantes y vendedores ambulantes no quisieron quedase fuera del espíritu deportivo que se respira en la provincia, y teñidos de celeste y blanco, palpitan el partido de esta noche.