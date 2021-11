Con la esperanza de ver a Messi, cientos de fanáticos lo esperan en el hotel

Anoche los jugadores salieron a saludar a los hinchas que bancaron las fuertes ráfagas de viento y se renovaron las esperanzas de aquellos que no pudieron llegar hasta el Hotel Del Bono y que esperan ver algunas de las figuras de la Scaloneta.

Desde muy temprano se fueron arrimando fanáticos teñidos de celeste blanco al hotel, incluso los chicos que salieron del colegio que se encuentra en las inmediaciones se quedaron “bancando los trapos”.

Momentos de alegría, silbidos, aplausos cuando se percibió que por una de las ventas Messi apareció y saludo a los hinchas. La locura se generalizó al notar que no era el único admirado por el amor de los fanáticos. Paredes, Di María, Montiel y De Paul, también se asomaron por las ventanas para saludar.

Quizás para quienes no comparten la pasión, pasar horas de pie mirando una ventana no tiene sentido, pero muchos de los que se encuentran en el hotel no pudieron conseguir una entrada, por distintos motivos, por lo que consideran que estar ahí es la única oportunidad para verlos.