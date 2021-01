El turismo en San Juan partido al medio: una buena y otra muy mala

A una semana del inicio del 2021, el turismo en San Juan mostró dos realidades totalmente opuestas ya que una parte del sector atraviesa un buen momento, mientras que la otra afronta una de las peores crisis en su historia. Empresarios locales señalaron que el turismo interno funciona de forma óptima, pero que las agencias de viajes prácticamente no venden nada y las plazas hoteleras que reciben turistas están sin movimiento alguno.

Con la pandemia como factor principal y desencadenante de esta situación, según indicaron los representantes del sector, los sanjuaninos decidieron no salir de la provincia y vacacionar en los departamentos alejados. En ese sentido, el turismo local tuvo una reactivación pocas veces vista y si bien esto favorece a los prestadores de servicios, las agencias que venden paquetes de viajes a la costa atlántica, por ejemplo, sufrieron la consecuencia.

"El alquiler de cabañas y la visita a lugares como Valle Fértil, Barreal y Rodeo es lo que está teniendo un buen pasar. Pero por otro lado no está entrando nadie a la provincia, más que nada por la incertidumbre que se generó sobre todo desde que inició la semana con los trascendidos de Nación", manifestó Fabio Nievas, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica, respecto a las restricciones sanitarias que se anunciarían este mediodía.

En ese marco y como consecuencia, el empresario sostuvo que los hoteles y apart hoteles de la ciudad están "muertos". "Estos no anuncios no hacen más que meter miedo en la gente y plantearles dudas y lo que necesitan para viajar son certezas. Lo que había iniciado como consultas y luego se transformaban en reservas, se cortó y quedó suspendido", explicó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo, Ariel Giménez, remarcó -como ya lo había hecho a fines de diciembre- que la caída de la economía en el sector es del 96%, respecto al año pasado. "El primero de enero de 2020, la terminal estaba abarrotada de gente y de colectivos. En cambio, este año había un solo ómnibus contratado por 4 empresas y con 17 pasajeros", detalló.

Aunque también celebró que el turismo interno tenga una buena temporada, aclaró que las agencias no se vieron beneficiadas ya que el sanjuanino realiza las contrataciones de forma directa.

En la misma línea que su colega, Giménez advirtió que la incertidumbre por la situación sanitaria no les permite hacer borrón y cuenta nueva. "Fuimos el sector que más sufrimos por el confinamiento y ya llevamos 10 meses en la misma. La situación para nosotros es crítica. De acá a 4 meses, se proyecta la reactivación pero hay que llegar a ese tiempo. Hay que mantener la estructura de las empresas, los empleados, sin ingresos. Es complejo", señaló.