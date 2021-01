Tras el exabrupto del locutor de Calingasta, le cerraron las puertas de la radio

Luego de que el locutor de Calingasta Eliseo Lemus tuviera desafortunadas declaraciones contra las mujeres, para algunos haciendo apología del delito, tras la aprobación del aborto en el país, la emisora donde realizaba tareas de forma esporádica decidió cerrarle las puertas por discrepar totalmente con sus declaraciones.

El propietario de radio Calin FM 90.3, Héctor Ramón Durán, habló con Tiempo de San Juan y le manifestó su malestar por lo sucedido. Es que Lemus, ofuscado por la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en sus redes sociales invitó a violar a las mujeres. "Ahora salgan a violarlas a todas, si total el gobierno les paga un aborto, que ahora no se quejen", sostuvo.

Aunque el hombre de radio se manifestó en sus redes personales, Durán indicó que la emisora se vio perjudicada porque la vincularon a él. "Si bien trabajaba tres horas y hacía cobertura por las vacaciones, nos vimos perjudicados, aunque no lo haya dicho en la radio. Acá no trabaja más", expresó y agregó: "No voy a defender lo indefendible. Discrepo un cien por ciento con sus expresiones. Por eso decidí que no regrese más".

Cacho, como conocen al dueño de la radio, aclaró que su medio tiene un espíritu opuesto a lo declarado por Lemus. "Esta es una radio humilde, nunca vamos a querer imponer nada, somos abiertos a la comunidad y a la diversidad", dijo.

Desde el Consejo de Comunicadores hubo un comunicado en repudio a las declaraciones del comunicador calingastino que se quedó sin trabajo. Asimismo, realizaron la denuncia en INADI, al igual que otros organismos lo hicieron contra él y contra el párroco de Valle Fértil Rodrigo Robles, quien también publicó un fuerte mensaje contra las mujeres y los femicidios.

El sacerdote, por su parte, no corrió con la misma suerte que el locutor ya que no recibió ningún tipo de sanción de parte de las autoridades de la Iglesia Católica de San Juan o, al menos, no lo dieron a conocer y guardaron silencio ante las consultas de los medios.