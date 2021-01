En su último día, el lamento de los trapitos donde se expande el ECO: ¿dónde irán?

A partir del jueves 7 de enero, el ECO (Estacionamiento Controlado), dependiente de la Municipalidad de Capital, se expande a calle 25 Mayo hacia el norte, Estados Unidos hacia el este, Segundino Navarro hacia el oeste y 9 de Julio hacia el sur. Los boxes ya están pintados, los espacios demarcados y todo está listo para empezar. En la mayoría de las cuadras hay trapitos o cuidacoches, algunos desde hace años y no están conformes con la medida.

Tiempo de San Juan hizo un recorrido en el último día de trabajo de los trapitos de aquellas cuadras preguntándoles su opinión a ellos y a algunos vecinos. Daniel Lucero, un trapito de calle Entre Ríos entre 25 de Mayo y San Luis, se enteró el día que demarcaron los boxes, el martes 5 de enero, cuando la policía fue a avisarles que se tenían que ir, cabe aclarar que Daniel está allí hace más de 3 años. Dijo que "no se como vamos a hacer, acá entre los vecinos me he hecho querer. Además les hago el lavado del auto." Respecto al futuro dijo que "tengo pensado irme más adelante."

Daniel cuida su cuadra hace más de 3 años

Más al este, en 25 de mayo entre General Acha y Tucumán, otro trapito que se negó a dar su nombre "para evitar problemas", se mostró enojado y dijo que: "nos dejaron sin el pan de cada día. Deberían inventar algo para ayudarnos porque este es nuestro trabajo. Se tomaron el derecho de venir y decirnos que no podemos trabajar más como si fuera un trámite en el banco:"

Martín, un conocido cuidacoche de la calle Mendoza y 25 de Mayo tiene 70 años y corre de punta a punta cobrando a quienes se retiran y ofreciendo su servicio a quienes llegan, en los pocos minutos que tenía libres, también habló con Tiempo de San Juan. "Mi jubilación es una 'mierda' por eso hago esto. Con el COVID, con lo caro que está todo y ahora esto, la vida nos está pegando duro.", confesó.

Martín saludando a un "cliente" habitual

"Es injusto, yo a Martin lo conozco desde siempre", dijo un vecino de la Torre Mapal, en la esquina de Mendoza y 25 de Mayo. "Tendrán sus razones para la expansión pero a ellos tendrían que darle una mano. Es su laburo."

Un empleado del estacionamiento ubicado en 25 de Mayo entre Entre Ríos y Mendoza, dijo que en el estacionamiento "va a haber más laburo" debido a la expansión del ECO pero se expresó a favor de los trapitos. "Conmigo son muy respetuosos. El de acá hoy ni se molestó en venir. Ayer cuando la policía vino a decirle que se tiene que ir se deprimió."