Las luces en el cielo, el bramido: todo lo que querés saber sobre el terremoto te lo explica el INPRES

El ingeniero Alejandro Giuliano, director del Instituto Nacional de Previsión Sísmica, dialogó con medios de comunicación en la mañana de este martes luego del terremoto que se vivió en la provincia en horas de la noche.

"En realidad para ser precisos la palabra sismo, terremoto, temblor, son en general sinónimos. Hay sismos más grandes, terremotos más grandes, terremotos más chicos, pero en la Argentina, en la jerga popular se llama terremoto a aquellos que han sido fuertemente percibidos y que han producido algunos daños... desde ese punto de vista es un terremoto", explicó Giuliano.

Consultado sobre si fue similar al del ´77, dijo que "no, fue totalmente diferente. Este es un sismo de magnitud moderada a pesar de que fue ampliamente sentido por la gente, se sintió en varias provincias, produjo pánico y esto es así porque en la escala de Richter que es la que mide la magnitud, pasar de un punto a otro en la escala de Richter, de un grado a otro, son 30 veces más de energía liberada", explicó el Ingeniero.

Acerca del bramido que se sintió detalló que "es propio de la poca profundidad y la poca distancia".

Sobre de que si la provincia está preparada para otro terremoto comentó que "San Juan sin dudas está más preparado que cualquier provincia de Argentina, pero no hay que sentarse en el trono si no hay que trabajar constantemente porque la conciencia sísmica hay que mantenerla".

En las últimas horas circuló una imagen de luces en el cielo al momento del terremoto: "puede ser que por la rotura de las rocas se produzcan ciertas luces, no creo que sea generalizado", explicó el Ingeniero.

"Este ha sido el más fuerte después del 77, pero hay mucha diferencia, en cuanto a magnitud, en duración y en daños potenciales", detalló.

Finalmente sobre las fake news que circulaban pro WhatsApp vinculadas a otros terremotos y sismos, el director del INPRES manifestó que "no se puede esperar nada porque no se pueden predecir los sismos, lo que sí es cierto es que después de los sismos vienen las réplicas y las réplicas normalmente son de menor magnitud, de menor intensidad y espaciadas en el tiempo. Pero no se descarta, hubo algunos casos en el mundo, por ejemplo el terremoto de Valdivia de 1960, donde el sismo que se creía principal pasó a ser un precesor, porque vino uno después más grande. No es lo normal pero no se puede descartar".