Uñac salió a frenar que se inculpe a los jóvenes por los contagios

Frente a la nueva fase ascendente de contagios de coronavirus que afronta el país en estos días, los jóvenes son señalados por muchos como el principal agente de propagación del virus. Esta apreciación fue rechazada por el gobernador Sergio Uñac, quien este lunes, en su regreso a sus funciones, se refirió a la estigmatización de la juventud.

"He visto en el último momento que se señala al sector de los jóvenes. Y la verdad es que las sociedades modernas y equilibrados, que son respetuosas, no estigmatizan ni señalan a nadie. Puede haber algún mal ejemplo, puede haber en los jóvenes, en los de mediana edad y mayor edad, gente que sin querer o aún queriendo vulnera alguna norma en particular", arrancó diciendo el máximo mandatario.

Y continuó: "Pero yo les voy a dar un dato que es que pueden haber procesos de incumplimientos de normas establecidas por el Gobierno nacional y replicadas por nosotras, o normas que nosotros hemos determinado en la provincia de San Juan, donde están involucradas jóvenes. Pueden ser 1000 o 1500 las personas en curso de proceso judicial en San Juan y tenemos 250 mil jóvenes de distintas franjas de edad. Entonces de la cantidad de jóvenes respecto de algún proceso que se pudo haber iniciado es sumamente ínfimo".

Según publicó hace pocos días Página 12, una investigación de la Universidad de Hurlingham sobre la presencia de Covid-19 en la población detectó que la franja etaria con más casos positivos es la de quienes tiene entre 18 y 20 años. A esto se sumaron las postales de aglomeraciones en plazas y parques en los festejos de fin de año, que alimentaron más la idea que el avance de la pandemia e incremento de los contagios ocurren por la falta de compromiso de los jóvenes.

Esto último fue rechazado por el mandatario sanjuanino, quien cerró el discurso diciendo: "No es una defensa a un sector particular de la sociedad sanjuanina. Se busca el equilibro entre podernos cuidar sin señalarlos y poder establecer un equilibro entre lo sanitario y económico".