Un empresario sanjuanino buchoneó a sus amigos que viajarán a Miami a vacunarse contra el Covid:¿quién es?

Un escándalo se desató luego de que se conociera que la panelista Yanina Latorre viajó a Estados Unidos a vacunar a su madre mayor de 65 años en forma gratuita. La misma decisión tomó la abogada mediática Ana Rosenfeld. La determinación de ambas se dio en el medio de campañas de desprestigio a la vacuna rusa que se aplica en Argentina. En Miami vacunan incluso a personas que no son residentes, mayores de 65 años, solo hay que conseguir uno de los 500 turnos on-line que hay disponibles por día. En el país del norte se usan las dosis de Moderna o Pfizer. En el medio de la polémica, Clarín publicó el testimonio de un emprendedor sanjuanino que contó que sus amigos decidieron hacer turismo de inmunización.

"Yo tengo tres amigos empresarios, de mucho perfil bajo, temerosos y egocéntricos, que decidieron ir a Estados Unidos a vacunarse porque desconfían de la vacuna rusa y del gobierno populista, al que califican como el virus más grave de la Argentina", contó el empresario, que se convirtió en la única fuente en off de la nota del multimedio. De él solo se sabe que se llama Pablo y la misma publicación advierte que el emprendedor no quiso revelar su apellido. Clarín indica también que llevan contabilizados una docena de empresarios que viajarán para darse las dosis.

Lo más complicado de todo es conseguir el turno on-line para vacunarse. Florida es uno de los estados en donde vive un mayor porcentaje de personas de más de 65 años de todo Estados Unidos, se calcula que ronda el 20%. Para vacunarse no es necesario contar con la residencia estadounidense, lo que habilita a todo aquel que viaje a poder vacunarse si cumple con los requisitos.

Latorre dijo que decidió irse a Estados Unidos a vacunar a su madre porque "ni en pedo" la vacuna con la rusa. "Empecé a probar y así estuve un montón de tiempo, pero valió la pena la insistencia, porque quiero cuidar a mi vieja y ni en pedo la vacuno con la rusa, me parece que en la Argentina hay un negociado político espantoso y no me interesa ser parte", indicó. Al mismo tiempo, aseguró que un montón de amigas ya están gestionando todo para vacunar a sus padres en Miami.

Rosenfeld dijo que ella se vacunaría con la Sputnik V pero que en Argentina falta mucho para que los grupos de riesgo puedan vacunarse. Es por esa razón que optó por viajar. "De haber estado en la Argentina y haberse podido, yo me hubiera aplicado la vacuna que sea, la rusa, o la que fuese, pero no se puede, porque hoy en día no formo parte del grupo esencial o de riesgo. Hablé con mi neumonóloga del Hospital Alemán, donde yo me atiendo, y me dijo que a esa institución les entregaron 40 dosis de la Sputnik V y a ella le hicieron saber que está en una tercera línea de prioridades, o sea que quizás ni la vacunen", cerró.

La cadena Telemundo hizo un informe criticando el turismo de vacunas que hacen argentinos en aquel país y le pegaron a Latorre y a Rosenfeld. Pero no son solo argentinos los que viajan para vacunarse sino también colombianos, venezolanos y canadienses que viajan en jet.