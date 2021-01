Tiene 12 años y lucha contra la leucemia: "Los médicos dijeron que son los últimos días de vida"

A los 12 años, Tadeo Videla Vargas está librando una lucha por su vida. No, no son eufemismos ni metáforas. La vida de Tadeo pende de un hilo, que será tan grueso como su salud y espíritu le permitan. La leucemia hace estragos su sangre. Y la familia, desesperada, pide que los sanjuanino eleven una oración en su nombre.

El relato del padre de Tadeo, Mario, es estremecedor: "Hoy los médicos nos dijeron que son los últimos días de vida de mi hijo, porque la enfermedad avanzó y, clínicamente, ya no hay cómo atacarla". Sin embargo, quiere apostar a la fe. "Algunos me dirán que quizás no haya milagro, pero yo creo que sí, ya hay milagros, independientemente del desenlace, esta titánica lucha de mi niño ha conmovido los corazones de mucha gente y, para mi asombro, ha movilizado a muchos a rezar, cada cual desde su fe", dijo.

Para darle fuerzas a Tadeo, organizaron una cadena de oración que será este martes a las 21.30 por el canal de Youtube del Movimiento Camino de Maús. "Queda todo en manos de Dios", comentó Mario.