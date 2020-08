Otros dos casos de ingresos ilegales en las últimas horas: uno vino escondido entre cebollas

En esta semana se dieron tres casos de personas que ingresaron ilegalmente a San Juan poniendo en riesgo a toda la población. Al caso ya conocido del hombre que vino en auto desde Buenos Aires y luego de ser persuadido por su familia se subió a un micro de línea para presentarse ante las autoridades, se suman dos nuevos: otra persona que llegó por El Encón y una más que intentó entrar escondida en un cargamento de cebollas este viernes. Los datos los dio a conocer la Jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, quien pidió a los sanjuaninos que denuncien este tipo de situaciones de manera inmediata, para evitar la circulación de estos irresponsables.

Sobre el hombre que tomó el colectivo se informó que su hisopado dio negativo, lo que no quiere decir que esté cerrada su situación, ya que continuará aislado en un hotel durante 14 días y será sometido a un segundo test. Por otro lado, la otra persona que ingresó este jueves también por El Encón, aún no se conoce el resultado del análisis y tiene 6 contactos aislados. Por otro lado, este viernes se reportó el caso de una persona que fue denunciada por entrar ilegalmente en un cargamento de cebollas, y como es un caso reciente no se conocen más detalles.

Mientras siguen siendo 22 los casos confirmados de COVID-19, de los cuales solo 4 son activos, hay 11 casos sospechosos esperando resultado de los test, la funcionaria fue enfática en recordar que para las personas que ingresan ilegalmente a la provincia se han endurecido los controles y las multas y se pide a la población que conozca de estos ingresos que, ante el riesgo de exponer a la familia y al resto de la población, denuncien inmediatamente para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Jofré expresó la preocupación por las entradas por caminos clandestinos, para escapar a los controles de los llamados "corredores seguros: "una vez que esto se dispare en muy difícil controlarlo", dijo. Y recalcó que "esta buena situación sanitaria no significa relajarse".

Protocolo para los recuperados

También adelantó la funcionaria que se está trabajando en un protocolo especial para manejarse con los recuperados, en particular con los transportistas que vuelven a circular y a ser testeados, ya que se sabe por evidencia científica que pueden dar positivo el test rápido, porque pueden tener hasta por 3 meses la carga viral en el organismo aún después de ser dado de alta. Jofré explicó que en caso de ser test rápido positivo se hace un triage o un interrogatorio exhaustivo para ver si la persona presenta síntomas y si no los presenta no se le hace el hisopado. Lo mismo correría para sanjuaninos que han tenido COVID-19 fuera de la provincia y que quieren regresar a San Juan, que serán sometidos a seguimiento durante 3 meses.