¡Como para no enojarse! Una sanjuanina pidió empanadas y se las mandaron quemadas

Una mujer publicó en las redes un descargo por el estado en el que le mandaron las empanadas a su casa. Ella hizo un pedido en las redes pero grande fue su sorpresa cuando le llegaron quemadas. "Miren como me mandaron las empanadas", dijo indignada en un grupo de escraches de Facebook.

"Son desorganizados, miren cómo me mandaron las empanadas pedí la otra vez nunca llegó el pedido, les vuelvo a dar una oportunidad y miren lo que me pasa: les compro ayer y me dieron quemadas las papas fritas, de mi parte nunca mas .. les aviso así no se clavan como yo", publicó en las redes.

Rápidamente la publicación, que se hizo en el grupo Denuncias, Escraches San Juan, se llenó de comentarios de la gente contando situaciones similares.