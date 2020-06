IPV: los morosos en San Juan aumentaron un 70% en cuarentena

El interventor del IPV, Marcelo Yornet, sostuvo que la cantidad de morosos aumentó y alcanzó un 70% en promedio durante la cuarentena que ya lleva más de ochenta días. Teniendo en cuenta que estos ingresos ya de por si eran bajos, la situación se agravó durante la pandemia que también enfermó la economía.

“Teníamos entre un 40 y 50% de mora y con esta situación de tres meses de cuarentena prácticamente se ha agravado. Estaríamos alrededor de un 30% que sólo paga la cuota en estos momentos”, afirmó en Estación Claridad el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Yornet.

Por ello, desde el organismo buscaron habilitar diversos modos de pago para facilitarles a los adjudicatarios el pago de la cuota. Sin embargo, el recupero del dinero sigue en caída libre. “IPV es un sistema solidario, y si uno no paga la cuota, varios sanjuaninos se quedan sin la posibilidad de ingresar a una vivienda. El gobierno ha puesto mucho hincapié para que las obras no se paren y se destinan fondos de la provincia, pero esto tiene un límite. Si el sistema tuviese un recupero más ágil, no estaríamos tan complicados para afrontar los pagos de las empresas constructoras”, explicó Yornet.

Y agregó que: “Por más que estemos en cuarentena, la situación de muchas familias es complicada y tener su vivienda es una solución”, expresó el funcionario. Y agregó que si bien hay muchas personas que no pueden pagar la cuota, pero “muchos otros no pagan porque no quieren”. Recordemos que hay en la provincia alrededor de 1800 viviendas y cuarenta barrios, por lo que el pago a las empresas es importante para que puedan continuar con la planificación y entrega de casas.

Finalmente, Yornet indicó que están armando un equipo de trabajo para poder ir recuperando las viviendas abandonadas, saqueadas, “para ver si las podemos recuperar y hacer una entrega a la gente que la necesite”. Aseguró que son cerca de 200 las viviendas que están en esa situación.