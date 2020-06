Periodistas sanjuaninos eligiendo periodistas: sus favoritos y la mayor cualidad para el ejercicio de la profesión

Daniel Tejada, jefe de noticias de Canal 13

"Varios colegas merecen mi respeto y reconocimiento. Pero en lo personal, buena parte de mi carrera ocurrió junto al Vasco Saharrea. De él tomé la rigurosidad en el manejo de los datos y tuve un interlocutor permanente para cruzar análisis y opiniones. En cuanto a la cualidad más importante de un periodista, entiendo que es la sensibilidad, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esa es una buena guía para tomar las decisiones cotidianas".

Mario Romero, editor de la web de Diario de Cuyo

"Si bien no tengo un periodista preferido, valoro enormemente aquellos que desde su labor rompen esquemas y llegan a personas que ven en el periodista una herramienta para entender un escenario o situación. Dicho esto, admiro la labor de Adrián Paenza, divulgador científico capaz de haber llegado con algo tan duro como las matemáticas a los hogares desde una forma sencilla y marcando un hito coml fue Científicos Industria Argentina".

Sebastián Saharrea, director de Tiempo de San Juan

"Mi periodista preferido es ninguno, y menos en estos tiempos que son los peores de la historia del periodismo como servicio y profesión. Un pozo que marca una redefinición de la actividad. La cualidad más importante para mí es la curiosidad, por supuesto también la honestidad y la rebeldía".

Miriam Walter, periodista de Tiempo de San Juan

"Mi periodista favorito, tengo varios pero uno para destacar es Mario Wainfeld porque tiene una claridad absoluta para plantear los temas políticos y una postura que me parece interesante para analizar los temas y por su trayectoria por supuesto. Otro periodista que me gusta escuchar es Quique Pesoa, por la naturalidad y la capacidad que tiene para introducirte en el maravilloso mundo de la radio, como maneja la cultura con la información y a la vez el entretenimiento de una manera tan cordial, tan amable y cercana con el oyente que te transporta adonde quiera, te acerca a cualquier relato y te hace sentir la maravilla de la radio. Y la cualidad de un periodista debe ser saber dónde está parado y la coherencia".

Juan Carlos Bataller, periodista de El Nuevo Diario, radio CNN San Juan y La Ventana

"El periodista que más me marca es Juan Carlos Bataller, mi padre. Primero por la forma de razonar las noticias, es muy raro que quede desacomodado, utilizando la experiencia y los años que lleva es raro que no le pegue con la forma de analizar. Es muy generoso para transmitir lo que sabe, pero además es quien permanentemente nos está provocando para adaptarnos a las nuevas formas de comunicación, incluso cuando muchas veces no ha llegado a comprender las formas, se pone a investigar, desafía al equipo periodístico. La cualidad más importante de un periodista es vivir como periodista, vivir las 24 horas del día como periodista, hay quienes lo toman como un trabajo con horarios, para ser periodista no hay que tener horarios, estar dispuesto a vivir como periodista, el que no viva así difícilmente pueda destacarse como periodista"

Carolina Putelli, periodista de Tiempo de San Juan

"Mi periodista preferida es Gisele Sousa Dias, quien es actualmente la editora de género de Infobae, fue una de las primeras personas que ocupó este tipo de cargos en un diario nacional. Ella se encarga de darle una mirada con perspectiva de género a la información a pesar de trabajar en un diario con tendencia a la derecha. Infobae innovó en darle a todos sus contenidos esa clase de mirada, aparte ella como cronista tiene una sensibilidad muy particular lo que logra que disfrute muchos sus notas. Escribe sobre género desde el 2011, es muy humana, tiene una forma de redactar muy linda y tiene una óptica muy embellecedora".

Jorge Puga, periodista

"La cualidad más importante para mí es la honestidad, porque hace posible saber desde dónde informa quien informa. Yo prefiero a los periodistas que tienen posición tomada frente a la realidad y desconfío de quienes se presentan como imparciales. Tengo varios preferidos por la rigurosidad de la información que manejan: Horacio Verbitsky, Pablo Duggan, David Cufré, Sandra Russo".

Leonardo Muro, periodista de Radio Sarmiento

"No tengo un periodista preferido, hay distintos que por diferentes motivos me gusta el laburo que hacen o hicieron. Me gustó mucho el laburo que hizo Rodolfo Walsh; acá en San Juan me gustó mucho el Quito Bustelo. Hay algunos periodistas con quienes no coincido en muchas cosas pero tienen buenos análisis. Con Julio Turcumán, con quien trabajamos juntos en la radio, muchas veces no coincido pero me gustan los análisis que hace, sobre todo cuando tiene que llamar a la reflexión de la gente por determinadas actitudes. Daniel Tejada me gusta mucho como labura, es una gran cabeza. A nivel nacional me gusta el Turco Asís aunque no coincida muchas veces, pero me gusta la forma de decir las cosas; las entrevistas íntimas que hacía Novaresio me parecían muy buenas. No hay uno en particular, hay distintas cosas que tomo y rescato de distintos profesionales. Lo más importante es la honestidad, sabemos que la objetividad no existe, al menos para mí no existe, no existe el periodista objetivo, siempre se dice desde un punto de vista, me parece fundamental ser intelectualmente honesto, no tener miedo en poner en claro desde donde se dicen las cosas. Antes de la primicia, tener en claro es importante decir la verdad".

Jorge Balmaceda Bucci, periodista de Tiempo de San Juan y Canal 13

"Mi preferido es Santiago Segurola, un periodista español. Me gusta mucho la frescura y la certeza que tiene a la hora de elegir las palabras con las que redacta o transmite sus noticias. Y para mí la cualidad más importante de un periodista es comunicar lo que sucede lo más pegado a la verdad que se pueda".

Roly Olivera, periodista Diario Huarpe

"Mis periodistas preferidos son el Gato Silvestre y Lanata, porque ambos me enseñan cada día como no debo ejercer el periodismo. La cualidad más importante es no dejar de ser uno, bajo ninguna circunstancia, y siempre sostener lo dicho o escrito con evidencias objetivas. Pero la más importante de todas las virtudes, es no creerse superior, eres periodista, sólo eso".

Susana Roldán, periodista de la UNSJ

"Mi periodista preferido ya no está en este plano: el Chango Illanes. Lejos, el mejor. Tenía algo que no todos tienen: un olfato innato para la noticia y mucha generosidad para con los más jóvenes. Y escribía como nadie.Cualidad de un periodista....veamos. creo que la capacidad de convertir una historia en noticia y que te la creas!".

Francisco Lahti, periodista diario El Zonda

"Es díficil responder sobre todo hoy en día, creo que hay una falta de referentes bastante importante por una o más razones. Voy a ir a la historia para nombrar a mis dos referentes, en primer lugar Gabriel García Márquez, por su capacidad y creatividad para generar una nueva escuela de periodismo narrativo y expandir el oficio a un montón de gente que no estaba habituada a leer periodismo y él logró algo que hasta ese momento no se conseguía, hacer atractivo a un género bastante duro y estricto a la hora de contar los hechos. Rodolfo Walsh sin dudas, por sus ideales, su capacidad de contar los hechos a muerte literalmente, logró llevar su vida al extremo de la narración más allá de su propia vida. Hoy faltan referentes a esa altura. El instinto periodístico es la cualidad que elijo, un periodista puede estar formado y deformado incluso por diferentes factores, universitarios, profesionales, políticas, ideológicas, monetarias, pero sin instinto no se puede ser periodista, permite identificar dónde hay una noticia que contar. No puede haber periodismo sin instinto y eso no se puede enseñar"

Gustavo Martínez Quiroga, periodista

"No tengo un periodista preferido. Supongo que cualquiera que tenga vocación por la verdad y libertad absoluta para expresarla. Creo en tiempos de noticias falsas, la cualidad es precisamente el compromiso con lo verdadero, con los derechos humanos, con la democracia y con el pueblo. Honestidad y compromiso".

Luis Castro, periodista del Nuevo Diario y a Media Mañana

"Mi periodista preferido es Gonzalo Bonadeo. Conjuga conocimientos, sentido crítico y una capacidad conductiva única en el medio televisivo. La cualidad más importante de un periodista es la vocación".

Viviana Pastor, periodista de Destino San Juan

"Mi periodista preferido es Ryszard Kapuściński, era polaco y falleció en 2007. Es mi preferido porque es uno de los maestros del periodismo narrativo y la crónica, y leyendo sus libros aprendí a valorar cada detalle en una cobertura. Los que lo conocieron dicen que era un tipo muy humilde y sencillo. Creo que la principal cualidad de un periodista es la total conciencia de saberse un servidor público, porque trabajar con información suele llevar a algunos a creerse poderosos, y es en ese punto cuando deja de ser lo que en esencia debe ser. Además creo que el periodista tiene la obligación de defender lo justo, por lo tanto no puede permanecer indiferente o neutral ante cuestiones que socavan los derechos humanos y la dignidad de las personas. La objetividad no existe en el periodismo".

Cecilia Yornet, comunicadora

"Me cuesta mucho en estos tiempos pensar en uno/a. Admiro el trabajo de algunos colectivos como La Garganta Poderosa, La Tinta o La Vaca. Creo que el trabajo colectivo y jugarse por lo que creen, tomar otras fuentes y temas fuera de la agenda oficial, sin figuras individuales o estrellas, es lo que los hace creíbles. Como cualidades valoro un/a periodista que transparente sus ideas, que no pretenda "objetividad", que sea serio y riguroso en sus investigaciones. En TV y radio hay una generación de muy buenos investigadores, muy jóvenes, como Ari Lijalad, Juan Amorín y todo ese grupo. Pienso que admiro el trabajo de Verbistky, pero no me gusta su individualismo".

Rolando Chiffel, periodista

"Mí periodista ideal a seguir es Luis Eduardo Meglioli, y en el camino que inicié cómo periodista, siempre quiero ser Meglioli, Juan Carlos Bataller, Sebastián Saharrea, Silvia Pérez, Roly Olivera, Turcumán, Yelamo, Viviana Pastor, Gustavo Martínez, Myrian Pérez, Celia Illanes, Graciela Herrera, Juan Carlos Malis, Jorge Lucero, Gastón Sugo, Marcela Podda, Enrique Merenda, y en mí memoria siempre quise ser Delfor Pérez, Pedro Herrera, Lucho Román, Jesús Legran, En mí construcción soy un poco de cada uno de ellos y creo que la cualidad de un periodista es creer en el, para que los demás crean en él".

Luz Ochoa, periodista de Tiempo de San Juan

"Si bien uno tiene referentes como Rodolfo Walsh por su compromiso social o Roberto Arlt por su destreza literaria, estoy convencida de que periodista se hace no se nace y por ello debo decir que no tengo un solo periodista preferido sino tres.

Los conocí en la redacción y aprendí de ellos bastante. No usan zapatitos puntudos ni pantalones ajustados, tampoco hacen chapa con su imagen o su nombre. Son hijos del papel que se acomodaron a estos tiempos y pese a la transición nunca dejaron de tener el compromiso por hacer periodismo. No dan cátedra, enseñan con el ejemplo. Tienen todas las cualidades que a mi entender un periodista debería tener: entrega, profesionalismo y humanidad. Agradezco haberlos cruzado en este camino. Feliz día para todos y en especial a Walter Vilca, Viviana Pastor y Miryam Walter. Por gente como ustedes y por las historias que contamos, este oficio es enriquecedor".

Laura Saavedra, comunicadora social

"Es difícil en estos tiempos quedarse con un periodista, pero si tuviera que quedarme con alguno me quedo con Nora Bär, ella trabaja muy bien la comunicación de las ciencias y la tecnología; me gusta mucho lo que hace Gachi Marcet, me gusta mucho el periodismo narrativo. La cualidad más grande que tiene un periodista es el compromiso con la verdad, con la sociedad, con los tiempos actuales, me refiero a todo lo contrario con el periodismo neutro, aquel que está comprometido con las cuestiones de género, con los trabajadores y las trabajadores, con la provincia apoyando a la economía. Me gustan los que se centran en el relato de los cotidiano".

Gerardo Bustos, periodista de Tiempo de San Juan

"Ramón Walter Vilca porque se basa únicamente en los datos que pudo recabar, no los infla y aquellos que no pudo corroborar con más de una fuente o con alguna fuente protagonista del suceso, no los utiliza o los pone en potencial. Tiene una capacidad atrapante de principio a fin en sus crónicas. Además de su capacidad para conseguir fuentes de primera mano o altos funcionarios policiales en lo que respecta a su sección".

Gabriela Lucero, comunicadora social

"Darío Aranda y Florencia Alcaraz son dos periodistas preferidxs. Ambos por sus investigaciones rigurosas y su compromiso social y politico con las diversas organizaciones de base con las que articulan: Dario con el movimiento ambientalista y antiexctractivista y Florencia con los feminismos".

Natalia Caballero, periodista de Tiempo de San Juan

"Mi periodista preferido es Horacio Verbitsky. Admiro la rigurosidad con la que aborda la información, su capacidad de análisis, las estructuras narrativas que construye con el dato sobre dato. Combina instinto y astucia con una técnica y ejecución impecable. En segundo lugar, me gusta Eduardo Aliverti, uno de los pocos que pasa con fluidez de la radio a la gráfica. Las cualidades más importantes de un periodista son mantener un compromiso eterno con los hechos y la verdad y la osadía, animarse a romper con los métodos en pos de generar formas comunicar creativas, que provoquen".

Marcos Quiroga, canal 13 San Juan

"Noto algunos periodistas que se destacan y que tienen cualidades que admiro mucho, este es el caso de Daniel Tejada, Walter Vilca, Walter Ríos. Estos son referentes que observo. En cuanto a las cualidades destaco la perspicacia, esa capacidad de encontrar el detalle en las cosas y la curiosidad".

Federica Mariconda, periodista

"El periodista que más me gusta de todas las épocas es Domingo F Sarmiento. Se jugaba la vida por expresar sus ideas. Estaba bien formado y expresaba sus conceptos con solidez. Tenía un manejo del lenguaje que atrapaba a quien lo leía o escuchaba. Generaba temas de discusión y contribuía a enriquecer y desarrollar el juicio crítico de sus lectores. Además, fue un gran defensor de la libertad de expresión. Aunque debo reconocer, que fue un periodista militante como lo eran todos en esa época. Luego el periodismo por suerte se profesionalizó y hoy propone que la actividad periodística intente ser más objetiva (un ejercicio difícil, pero que vale la pena intentar). En la actualidad admiro a los periodistas de investigación, no a los simples repetidores de agendas oficiales, a quienes trabajan por dar a conocer la verdad, e informan poniendo el foco en la gente y en ser útil a la sociedad".

Pablo Mendoza, periodista de Tiempo de San Juan

"Pablo Stecco, porque empezó desde abajo y siempre la luchó ante las trompadas de muchísimos que no lo querían ver triunfar.

Es completo, sabe hablar, escribir, informarte que es lo mas importante. La cualidad es que sabe de todo, lo pones ante cualquier nota fuera de su especialidad y de alguna forma él tratara de informarte. Podrá saber poco o mucho pero siempre lo hará".

Luciano García, periodista de Canal 13

"Los periodistas de los medios nacionales de cualquier tendencia me dan asco, me gusta Marcelo Yacante. Era una figura, no era el protagonista de la noticia, contaba los hechos como eran. La cualidad que tiene que tener un periodista es no ser más importante que la noticia, hay que transmitirla".

Santiago Staiger, periodista de Tiempo de San Juan

"Rodolfo Walsh, porque su compromiso por la verdad fue indiscutible y con su pluma confrontó contra los poderes más oscuros de nuestra historia, lo que le costó la vida. La cualidad más importante creo que debe ser la honestidad, que el lector o público al q se dirige sepa desde que lugar se para el periodista".