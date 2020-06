El drama de Bastian, el niño sanjuanino que espera un implante coclear desde el 2019

Bastian tiene 4 años y medio, padece hipoacusia bilateral (perdida de la capacidad auditiva en ambos oídos) y fue diagnosticado hace dos años. “Hace terapia, va a jardín de 4, tiene DAI (Docente Auxiliar Integrador), pero sin audición no podemos hacer más de lo que hacemos. Todas las actividades se reducen”, contó su madre Alejandra, quien espera una respuesta positiva de la obra social de la UOM desde octubre del año pasado para realizarle a su hijo un implante coclear.

Bastian tiene dos hermanos: Airton de 12 y Laureano de 5. Su mamá se dedica a la cocina y su padre es metalúrgico y trabaja en la empresa Carrión. Los 5 viven juntos en la Villa Rodríguez Pinto y desde hace un par de años transitan un largo y angustioso recorrido: trámites en la obra social, consultas con médicos y especialistas de San Juan y de Mendoza.

Con expresiones de angustia y tristeza lógicas de una madre que lo da todo por sus hijos, Alejandra contó las dificultades a las que se enfrenta Bastian en su crecimiento: “Lo más difícil fue cuando él empezó a sociabilizar. El jardín, las salidas, el cumpleaños. Nosotros acá con él nos adaptamos a las señas, a cómo él habla y cómo nos explica, pero el tema es afuera. Es un niño que juega solo, se aísla, no participa. No puede integrarse porque no escucha. Tiene una DAI, presta atención un ratito, pero más de eso no se puede. Hacemos todo lo que podemos”.

A lo largo de estos dos años, Bastian recibió varios diagnósticos. Todo empezó cuando su hermano Laureano fue diagnosticado con trastorno del desarrollo del lenguaje luego de varios estudios. Ahí Alejandra aprovechó para consultar por Bastian, le dijeron que tenía hipoacusia y que iba a necesitar aparatos para escuchar.

“Lo llevé a la obra social y me derivaron a la foniatra. Me tuvo a las vueltas desde noviembre de 2018 hasta marzo de 2019, le hizo mediciones, le dieron mal, lo volví a llevar y se las volvió a hacer. En junio nos dieron los audífonos. Yo traté de que se adaptara pero él se los sacaba y no notábamos un avance”, contó Alejandra.

En agosto, le dijo a la foniatra que para ella, él no escuchaba con los aparatos. “Me mandó con una colega de ella. Tuve que pagar un estudio nuevo y efectivamente me dijeron que no escuchaba nada con los audífonos. Ahí me dijeron que la posibilidad para que vuelva escuchar solamente era el implante coclear”, relató.

En ese momento, Alejandra volvió a consultar con un doctor con el cuál había consultado al principio y éste le dio el presupuesto para los implantes en el Instituto Coclear de Mendoza. “Fui a la obra social, hablé con el médico auditor, me trató de irónica, soberbia, prepotente, porque me dijo que esto se iba a hacer donde él quisiera y donde la obra social decida, sea en Córdoba, Buenos Aires, o Mendoza”, reveló la mamá de Bastian, quien prosiguió: “Yo le dije que habiendo la posibilidad acá en San Juan en un hospital público donde solo hay que autorizar y pagar los implantes, que por qué lo iban a llevar a otra provincia donde ni él ni yo conocemos, además de los gastos extra”.

En octubre, otro doctor le dijo que no podían perder tiempo, que había que hacer el implante urgente. “Llevé todos los papeles a la obra social, la facturación de la consulta, todo, y desde ahí me tuvieron a las vueltas”, contó. En noviembre fue a hablar con el médico nuevamente, pero finalmente consultó con un abogado, que mandó la primera notificación mientras ella hacía la denuncia aparte a la Superintendencia de Obras Sociales.

En diciembre contestaron que sí aceptaban pagar el dinero del implante que en ese momento valía 59 mil dólares. Pero nada pasaba. En marzo, antes de que comenzara la cuarentena, su abogado mandó una intimación de pago, pero no tiene respuestas aún. “Llamé a Buenos Aires y me dicen que todos los trámites están en San Juan. Llamo todos los días acá, y me tienen a las vueltas, me hacen llamar de vuelta a Buenos Aires y me atiende un conmutador”.

Alejandra sabe que esto demora, pero la salud de su hijo no puede esperar. Necesita que se compren los implantes para poder avanzar en el tratamiento de su hijo. Por eso, convocó a amigos, familiares y conocidos al martes 9 de junio a las 10.30 en la sede de la obra social de la UOM en Ignacio de la Roza y Salta, para visibilizar su problema y lograr que le den una respuesta.