Caucete: cómo es la zona por dónde pasan las vías del tren en las que "los de afuera" se salvan de milagro

Un susto que casi termina en una tragedia. El dos de junio se viralizó un video en el que se ve como un auto zafó de un accidente que podría haber sido mortal en las vías del tren de Caucete, ubicadas en Paula Albarracín de Sarmiento y Ruta 141. Este no es el primer incidente en las vías por las que pasa el tren de cargas de la línea San Martín. Después de este último episodio, pusieron dos señales a ambos lados de las vías.

El tren de la línea San Martín es exclusivamente para cargas, la línea es estatal y la administración depende de la Nación, de la empresa Trenes Argentinos de Carga. Pasa por Albardón, San Martín, Caucete y Sarmiento. A pesar de atravesar cuatro departamentos, es en Caucete donde históricamente se han registrado más accidentes. En el departamento del Este tiene dos intersecciones complicadas: una en la Diagonal Sarmiento y la otra, en calle Paula Albarracín de Sarmiento, justamente en esta última es donde se produjo el milagro.

En febrero del 2018 un camión impactó con el tren. El chofer del camión se salvó, pero el accidente ocupó las portadas de los medios debido a su espectacularidad. Los archivos dan muestra de otros accidentes graves: con un colectivo en mayo del 2019, con un auto en enero de este año. Según coincidieron los vecinos quienes protagonizan estos accidentes son personas que no son de Caucete, que no saben que el tren pasa por allí ya que no había señalización hasta ahora.

El dueño de una gomería cercana a las vías, llamado Nicolás, ofreció un panorama de lo que sucede en los alrededores de las vías. "Han solido venir camiones y en la línea del tren se escuchan dos o tres bocinazos. El accidente de esta señora fue sorprendente porque nunca pensamos que no iba a frenar. Desde esta mañana empezaron a colocar la señalización porque el que va pasando no sabe que hay una vía del tren acá. El tren pasa suavecito pero el que va distraído puede pasar una desgracia", indicó.

Marcelo Torres, otro vecino de la zona, explicó que el problema al que se enfrentan es que no saben cuándo ni a qué horario pasa el tren. De igual modo, Torres responsabilizó a los conductores por los accidentes. "Hay mucha imprudencia", cerró.

https://www.youtube.com/watch?v=RWy74ZnhfmI&feature=emb_logo