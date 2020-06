Con todas las reservas completas, así se preparan los bares sanjuaninos para la reapertura del viernes

Después de más de dos meses desde la última vez que pudieron funcionar, los bares sanjuaninos ya se preparan para abrir este viernes. Adaptándose al protocolo aprobado por el Ministerio de Salud y el Gobierno de San Juan, la actividad gastronómica quedó habilitada desde esta semana y la gran sorpresa fue la respuesta de los sanjuaninos: ya están todas las reservas hechas para el primer día de reapertura.

Tiempo de San Juan consultó con cuatro bares de Capital sobre los preparativos que vienen realizando a días de que vuelvan a abrir sus puertas. En todos los casos afirman que fueron meses muy duros y esperan que de a poco se vuelva a reactivar el sector. Los horarios de apertura serán de miércoles a sábado de 20 a 24 y de domingo a martes de 16 a 20, con turnos de dos horas que no podrán extenderse. Además, si bien no es necesario realizar reservas en todos los bares, desde algunos locales gastronómicos sugieren realizarlas para no tener que esperar y que no se amontone gente en la puerta.

Por otro lado, la capacidad de personas que podrán recibir los locales se ha visto reducida a un 40% en la mayoría de los casos, ya que tienen que respetar el distanciamiento entre las mesas y eso hace que cambien ciertas cosas. Además, se llevará un registro de asistentes para fines epidemiológicos y las cartas de menú serán reemplazadas por elementos descartables como letreros en la pared o códigos QR para que los comensales los descarguen desde el celular, entre otras cosas.

La barra de la Cervecería Ancestral

Cervecería Ancestral:

Sus horarios de atención serán de miércoles a sábado de 20 a 24 y de domingo a martes de 16 a 20. Lo que sí, continuará el take away hasta las 23. Según contó Gastón Muñoz, encargado del bar, funcionarán a un 40% de ocupación habilitado: “En realidad tenemos un beneficio por lo grande que es el lugar. Afuera van a ir un par de mesas como otros inviernos para la gente que fuma y le gusta afuera, a pesar de que se venga el invierno. De 250 personas habilitadas que teníamos. Ahora vamos a tener que recibir a máximo 100 por turno”, indicó.

“Casi 3 meses ya desde la última vez. Ha sido cuestión de reinventarse, nosotros no teníamos la modalidad de delivery y la tuvimos que implementar, hemos estado trabajando así. Hace un tiempo habilitamos el take away para que la gente retirara los botellones, que es lo que nos ha mantenido este tiempo. Además, va a haber una persona por food track y cambiamos el mecanismo, porque teníamos atención por barra, sistema americano, vos ibas y te servías, ahora hemos mutado a sistema de mozos con atención en mesa”, sostuvo Gastón, quien además contó que antes trabajaban 15 personas y justamente estaban viendo cuántos serían este viernes, ya que tuvieron que implementar distintos roles, como la función de recepcionista.

Cervecería Ancestral

Bar de Fábricas:

“Todos estamos con una sensación de alivio porque volvemos a abrir, aunque no sea como antes y debamos hacerlo con capacidad reducida. Pero es volver a abrir, lo importante es comenzar, empezar a salir de este problema y tener una reactivación económica para pagar deudas que nos han quedado estos meses de no tener el local andando al 100 por ciento y que con el delivery era imposible de costear”, se sinceró Juanjo Vallejo, quien lleva adelante el Bar de Fábricas.

Además, hizo particular hincapié en el respeto a los protocolos que deberán llevar a cabo: distanciamiento, exigencia de barbijos, que el personal cuente con los elementos de protección y la desinfección permanente. “Vamos a estar con todo eso muy atentos y cubriendo todas esas necesidades que nos exigen para abrir. La capacidad va a estar muy reducida, adentro van a entrar entre 20 y 25 personas y afuera calculamos entre 10 y 12, un poco menos de la mitad de lo que teníamos normalmente”, sostuvo. Bar de Fábricas

La cantidad de gente que trabaja será la misma, entre 4 y 5 personas. “Vamos a abrir los días que el Gobierno y la Cámara han decidido. Va a ser con reservas, aunque no es obligatorio, lo recomendamos porque la capacidad está reducida. Además, seguiremos con el take away y deliverys”, informó Juanjo.

Berlina:

Hace tres semanas que se vienen preparando para el regreso, buscando tener “todo al día” con la cartelería, limpieza, renovar el stock ya que no han estado haciendo delivery, tienen que comprar la comida y demás cuestiones que deberán implementar para cumplir con los protocolos. “Es un trabajo intenso porque el protocolo es muy largo, son varias las cosas que hay que afilar para cuidarnos entre todos, tanto a los clientes como al personal para que todo salga de la mejor manera”, contó Gastón a Tiempo de San Juan. En Berlina continúan con los preparativos para dejar a punto el bar.

“En una normalidad estaban trabajando 15 personas, ahora vamos a seguir con la mitad, por el simple hecho de que no se puede tener más gente trabajando. Las cartas no se van a entregar en la mesa. Todo será con código QR y los pagos van a ser en la caja”, indicó uno de los encargados de Berlina, quien agregó: “La capacidad normal era de 53 personas en el patio y 40 adentro, sumando la de la vereda. Ahora vamos a trabajar con el 40%”.

Además, Gastón indicó que esta reapertura la ven “como un alivio” y que “se estaba haciendo incontrolable, el negocio no daba para más, seguimos pagando alquiler, luz, gas, deudas de todo tipo que se iban sumando”. Al igual que en los demás bares consultados, las reservas para el viernes ya están completas.

Breaking Beer:

Como en el resto de los bares, tuvieron que realizar muchísimos cambios. “Estamos adaptándonos para que todo funcione otra vez”, contó Fernando Amín. Normalmente en el bar trabajan 8 personas y ahora serán 4, porque van a ser menos mesas. “Podemos habilitar afuera. Han sido meses muy duros porque tuvimos que seguir pagando. El viernes tenemos reservado todo”, afirmó.

Antes tenían 9 mesas adentro y 20 afuera, pero ahora solo podrán tener 6 y 6. “Tuvimos que invertir en otras cosas, como seguridad, plotters de cómo lavarse las manos, habilitar un baño propio para no rozarse con la gente, entre miles de cosas e ir adaptando todo eso”, indicó Fernando. Los trabajos continúan en Breaking Beer para llegar con todo listo al viernes.

Por otro lado, la ilusión permanece intacta: “La gente va a empezar a acompañar, tiene ganas de salir, de dar vueltas, de tomar algo. Siguiendo todos los protocolos se puede hacer. Si todos nos hacemos responsables y nos cuidamos entre todos, la gente puede divertirse y salir un rato”, contó Luis Flores, otro de los encargados de Breaking Beer, que está próximo a cumplir 4 años y que funcionarán todos los días en los horarios permitidos.