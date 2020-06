Esperar el colectivo, la nueva odisea en tiempos de cuarentena

Para muchos sanjuaninos tomarse el colectivo se convirtió en una verdadera odisea. Y es que a razón de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades, en los colectivos solo pueden viajar 22 personas por unidad. Algo que en un principio no estaba generando inconvenientes, pero luego con la habilitación del resto de las actividades civiles y comerciales, el transporte público volvió a ser sumamente solicitado.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de San Juan reconocieron el problema actual que se vive con la falta de frecuencias, y fue el titular del área, Jorge Armendariz, quien sostuvo que "este problema va a seguir pasando, porque simplemente no hay tantos colectivos. De todas maneras nosotros hemos reforzado los horarios pico, pero hay que entender que donde antes te entraban 60 personas ahora entran 22". Y agregó que "no sabemos hasta cuando va a finalizar este problema, porque estamos ante una situación sanitaria particular con el Covid-19 y hay que estar atento a lo que dicen las autoridades sanitarias", finalizó.

Los usuarios de colectivos de la provincia detallaron cómo tienen que ingeniárselas para hacerle frente a este hecho. Mirá los siguientes videos:

#EnVideos #LaOdiseaDeEsperarUnColectivo

Varios sanjuaninos aseguraron que las frecuencias no son las esperadas. Y que además, en reiteradas oportunidades, tienen que ver pasar a las unidades con el número máximo permitido. pic.twitter.com/6PRgBNdIYi — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 17, 2020

Los usuarios remarcaron que el colectivo suele venir con el máximo de pasajero permitido y que por esa razón tienen que esperar el arribo de otras unidades. Una de las personas que habló con este medio, incluso contó que en su trabajo en el rubro de comercio le han permitido llegar un poco tarde por el problema de la falta de frecuencia de los colectivos. Mirá el resto de los defectos que encontraron los sanjuaninos en un relevamiento de este diario:

#LaOdiseaDeTomarseUnColectivo #SanJuan

Muchos sanjuaninos aseguraron que la espera en muchos casos es de más de 2 horas. En tanto que otros detallaron que las unidades pasan con el número máximo permitido y no se paran. pic.twitter.com/VeWK09mIMB — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 17, 2020

Por otra parte el vicepresidente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) y dueño de la empresa El Triunfo, Raúl García, habló con Tiempo de San Juan y dijo que "no hemos tenido quejas de parte de los pasajeros". Y agregó que "nosotros trabajamos con lo que dice el protocolo y damos cumplimiento a lo expresado por las autoridades sanitarias. Tal vez lo que pasó esta semana es que hubo más gente por el día del padre", afirmó.

A eso se suma el hecho de que "el 95% de las actividades económicas ya están habilitadas en San Juan", citando al gobernador Sergio Uñac en la pasada entrega de viviendas en Pocito. Ante esto, es posible que los empresarios del rubro transporte urbano pidan que se amplíe el número de pasajeros permitidos. "Seguramente vamos a pedir que nos amplíen el número de 22 pasajeros, pero por ahora estamos ajustados al protocolo", finalizó García de ATAP.